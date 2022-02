No queda nada para que comience el Super Bowl LVI, el masivo evento deportivo que no solo define quién se llevará la preciada copa de la NFL si no que además el espectáculo de medio tiempo cuenta con la participación de grandes estrellas de la música.

Quienes pelearán por llevarse la gloria son los equipos de Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Y mientras los jugadores se preparan para el segundo tiempo, el escenario se llevará ritmo y talento con la presentaciones del halftime show.

Este año el rap se tomará el espectáculo en donde cinco de las máximas estrellas del género interpretarán lo mejor de su repertorio lleno de hits para conquistar a los miles de fans que estarán presente en vivo y a través de la transmisión televisiva y online.

Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Snoop Dogg se subirán al escenario del SoFi Stadium con sus distintos éxitos que han conquistado al público durante décadas.

Los exponentes del rap se unen a una larga lista de músicos reconocidos que se han presentado durante el espectáculo de medio tiempo, entre ellos Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira y el año pasado estuvo presente The Weeknd

El show generalmente dura entre 13 y 15 minutos por lo que los artistas deberán acortar sus extensas listas de populares canciones para seleccionar solo algunas.

¿A qué hora es el espectáculo de medio tiempo?

La final de la NFL comienza este domingo 13 de febrero a las 6.30 (horario USA). Y los fanáticos de Latinoamérica podrán disfrutar del espectáculo a través de Star+ y ESPN2.

Cómo el halftime show ocurre a mitad del partido, considerando los posibles alargues que presente el primer tiempo de la final entre los Rams y los Bengals, se espera que las estrellas del rap se suban al escenario entre las 7.45 y las 8.00 pm (Horario USA).

¿A qué hora comienza el espectáculo de medio tiempo en Latinoamérica?

Chile: 21:45 - 22:00

Argentina: 21:45 - 22:00

Perú: 19:45 - 20:00

Colombia: 19:45 - 20:00

Uruguay: 21:45 - 22:00

Paraguay: 21:45 - 22:00

Venezuela: 20:45 - 21:00

México: 18:45 - 19:00

Bolivia: 20:45 - 21:00