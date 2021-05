[VIDEO] ¡Y no para! Stefan Kramer sorprende con nueva imitación, esta vez fue el turno de Checho Hirane

El humorista nacional Stefan Kramer sorprendió nuevamente con una imitación, en esta oportunidad el hombre de las "mil caras" decidió caracterizar al conductor de "Café Cargado" de La Red.

En el tercer capítulo de "Conociéndote", el imitado en esta oportunidad fue en comunicador Checho Hirane, que en el registro comienza señalando: "Yo soy Checho Hirane, yo soy experto en comunicaciones, tengo un título de eso. fui militar un tiempo también".

Asimismo, señaló que se encuentra feliz en el canal donde esta. "Yo estoy sumamente contento en La Red, estoy en un canal comunista, si, seamos sinceros. Es que el comunismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. que alguien me demuestre lo contrario".

"Tengo una planilla Excel que dice clarísimamente, si yo soy economista, que la cuestión no funciona, no me vengan vender la pescá a mi", agrega luego.

"Esta cuestión del impuesto a los súper ricos, o sea, dejen que los ricos sigan viviendo y haciendo las cosas que les importan. Si es rico que te importa a ti, déjalo tranquilo. Si él lo tiene es porque se lo ha ganado”, expresó.

Hirane se suma a la Daniel Jadue y José Antonio Neme, quienes también fueron caracterizados por el conocido comediante.