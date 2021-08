Este martes 31 de agosto a las 02:00 horas, llegará Star Plus a Chile, la esperada plataforma de steaming que será parte de Disney Plus pero que además tendrá contenidos para adultos.

Esta nueva plataforma tendrá varias novedades como todas las temporadas de las destacadas series "This is Us", "The Walking Dead", "How I met your Mother", "Los Simpson", "Homeland", "Modern Family", entre otras.

Por el lado de las películas, contará con "Terapia Alternativa", "Ford vs Ferrari", "Mi amigo Enzo", "Deadpool", "Jojo Rabbit", "Books of bood", "Glass", "Bohemian Rhapsody", y los clásicos como "Titanic", "Corazón Valiente", "Los 4 fantásticos", entre muchas otras opciones.

Además de toda esta oferta, Star Plus incluirá los deportes en vivo de la cadena de ESPN como Ligas y campeonatos de fúbol, tenis, gold, rugby, boxeo, ciclismo, entre otros deportes.

¿Cuánto costará la plataforma Star Plus?

El precio de esta nueva plataforma dependerá del plan que el usuario desee contratar. En el caso del plan mensual, este costará $8.500 pesos y el precio anual será de $84.900. En el caso de quienes quieran Star+ y Disney+, el plan mensual será de $10.500 pesos.