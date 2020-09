"Spiderhead": Netflix confirma nueva película protagonizada por Chris Hemsworth y Miles Teller

Netflix confirmó que prepara una nueva película original que tendrá como protagonistas a los actores Chris Hemsworth, Miles Teller y Jurnee Smollett.

Se trata de "Spiderhead" que estará basada en un cuento de George Saunders que se publicó por primera vez en The New Yorker y luego se incluyó en el libro del autor, "Tenth of December".

La producción se desarrolla en un futuro cercano, cuando a dos convictos se les ofrece la oportunidad de ser voluntarios como sujetos médicos con la esperanza de acortar sus sentencias, por lo que los prisioneros se convierten en pacientes de prueba de fuertes drogas que alteran las emociones.

La cinta, según informó Deadline, será dirigida Joseph Kosinski ("Tron: Legacy", "Oblivion", "Top Gun: Maverick") y el guión estará a cargo de Rhett Reese y Paul Wernick, conocidos por su trabajo en "Zombieland" y "Deadpool".