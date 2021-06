Sigrid Alegría arremete contra su ex tras recibir regalo de cumpleaños: “Me insulta cada vez que puede y ahora me regala rosas"

La destacada actriz nacional Sigrid Alegria cumplió 47 años este fin de semana y compartió con sus seguidores algunos de los mensajes que ha recibido en su día.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete fue publicando los saludos y asimismo, compartió un comentario tras recibir un regalo que le llamó la atención.

La actriz de Casa de Muñecos indicó que su ex pareja y padre de hijos le regalo rosas, lo que le generó extrañeza debido a la compleja relación entre ambos. "No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces”.

Luego agrega: “Me insulta cada vez que puede. Y ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños”.

En otras oportunidades la actriz también se ha referido a lo señalado. En noviembre del 2020 a través de una publicación en Instagram Alegria publicó: "Alguna madre ha recibido del 10% de la AFP para achicar la deuda de pensión alimenticia? Yo todavía estoy esperando. 3er juzgado de familia"