¡Preparen las Cosmopolitan!: Publican las primeras imágenes del regreso de Sex and The City

El elenco de la legendaria serie Sex and The City está de regreso, bueno, casi todos.

Sarah Jessica Parker publicó una foto en Instagram el viernes de su reunión con sus coprotagonistas de SATC Kristin Davis y Cynthia Nixon para el próximo revival de HBO Max, titulada "And Just Like That", con la leyenda "juntas de nuevo".

Parker también reveló que acababan de leer el guion de los primer episodios. "Junto a todos los muchachos y nuestros miembros más nuevos del elenco".

El revival del éxito de HBO de 1998-2004, anunciado por primera vez en enero, se pone al día con sus viejas amigas Carrie (Parker), Charlotte (Davis) y Miranda (Nixon) mientras "navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en su 30 a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en los 50 ", señala la sinopsis.

La serie tendrá grandes ausencias como el de Kim Catrall, quien interpretó a Samantha. Lo que no sorprendió a los fans de la serie debido a la evidente mala relación entre Kim y el resto del elenco, donde incluso se han enfrentado públicamente.

Sin embargo, volverán muchas caras conocidas. Chris Noth ha firmado para regresar como el viejo amor de Carrie, Mr. Big, y se informa que John Corbett aparecerá en varios episodios como el ex de Carrie, Aidan Shaw. A ellos se unirán otros miembros del reparto David Eigenberg (como el esposo de Miranda, Steve Brady), Evan Handler (como el esposo de Charlotte, Harry Goldenblatt), Willie Garson (como el mejor amigo gay de Carrie, Stanford Blatch) y Mario Cantone (como el extravagante amigo de Charlotte, Anthony Marentino). .

Además, Sara Ramirez, conocida por rol en Grey's Anatomy se une al elenco como la comediante de stand-up no binario y queer Che Díaz, quien también presenta un podcast en el que Carrie aparece regularmente.