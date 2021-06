Sergio Rojas saca artillería pesada contra Camila Andrade y su hermana: "Eran super trepadoras"

Camila Andrade ha sido el foco de atención después de que se reveló que pilló a su ex pareja, Ignacio Casale, con "las manos en la masa" engañándola con otra mujer. A lo que se sumó el supuesto flirteo posterior del piloto Dakar con la ex de Arturo Vidal, Marité Matus. A eso ahora se sumó que Sergio Rojas disparó con todo en contra de la ahora cantante, para destapar un supuesto nuevo romance que tuvo por despecho.

La información quedó expuesta en el programa de Instagram Que Te Lo Digo, en que Rojas comparte con Hugo Valencia y entre ambos tuvieron un diálogo sobre los últimos episodios

"¿Tú sabes que Ignacio engañó a la Camila Andrade?", le indicó Sergio a Hugo. "¿Te acordai de la Camila Andrade?, que era hermana de la María José".

Entonces, Rojas soltó que la ex conductora de La Red lo odia y comentó que "decían que eran super trepadoras".

"Me tiene mala la Camila", admitió Valencia, indicando que "se enojó una vez, ¿te acordai cuando andaba con un gallo que se llamaba Carlos Lund?".

Sobre el ex marido de Carolina Bastías, la protagonista del reality Amor Ciego de Canal 13, Hugo dijo que "a mí el cahuín que me había llegado en ese minuto era que la relación de Carlos con la Camila había partido cuando no estaba cerrada todavía la relación con la Cari Bastías".

En Que Te Lo Digo, de Sergio Rojas y Hugo Valencia, no se guardaron nada al hablar de Camila Andrade.

Entonces, intervino Sergio para comentar: "parece que es bien picaflor el Carlos Lund, y además que tiene bien buena situación económica, y eso le importa a mucha gente".

"Las Andrade antes de preguntarte el nombre, te preguntan si tienes cuenta corriente, digamos las cosas como son", repasó Rojas.

Valencia retomó la palabra para ampliar su relato: "La Camila se emputeció conmigo nivel Dios porque yo había insinuado, lo que yo había reporteado, que ella había estado con Carlos cuando él todavía tenía un cuento con su ex... y se indignó".

Entusiasmado, Sergio aportó que "tú sabes que ella con la hermana siempre han sido medias problemáticas y siempre han generado una cosa de... no tienen una buena fama, en términos que se enamoran del director, de gente con poder, con situación económica".

Camila Andrade recientemente lanzó su carrera de cantante.

"La hermana, la María José, anduvo con Juan Pablo Queraltó, cuando era panelista de Primer Plano y ella era periodista. Pero porqué se puso a pololear con Juan Pablo, porque era un panelista que le estaba yendo el descueve, estaba en su mejor momento y después dejó a Juan Pablo por el director de Primer Plano, el Mauro Caro".

"Y ahí todos los periodistas no hablaban bien de ella y la vieron con bien malos ojos porque decían 'claro, anda con el director', como que se había dormido en los laureles, sabían que tenía más posibilidades, aparecía más en cámara, tenía más protagonismo", explicó Rojas sobre los comentarios que le llegaron de otros colegas.

"Porque hay que decir las cosas como son, si yo ando con el director de un programa o con el dueño de un canal evidentemente que voy a tener más posibilidades que si no es así", recalcó el panelista.

En el mismo episodio de Que Te Lo Digo, Rojas y Valencia se encargaron de sacar a la luz un supuesto romance de Camila Andrade que habría ocurrido tras el quiebre con Casale y que pasó desapercibido.



"Camila cuando pilló a su novio, a Ignacio Casale, con otra mujer en el acto, no se quedó sola. Todos pensamos que se iba a quedar triste, pegándose cabezazos en la muralla", alertó Sergio.

"Ella corrió a los brazos de Camilo Huerta", afirmó, invocando al ex integrante de Yingo y ex pareja de Gianella Marengo. "El problema es que a Camilo le faltaba algo", resaltó con el típico gesto para referirse al dinero.

Rojas postuló que "la cosa es que Camila después le decía que quería ir a comer a Borderío, entonces el pobre Huerta la llevaba una vez, dos veces, hasta que al final al hombre no le quedaba más en la cuenta rut y ahí ella le decía 'si tú no me puedes llevar a estos lugares somos tan incompatibles'".

"Y el otro por más que trataba de generar más ingresos, trataba de darle en el gusto en todo no podía porque ya no tenía más lucas, lo estrujó entero".

"Camilo quedó muy mal porque de verdad le gustaba, la encontraba buena cabra, estaba enganchado y él decía que por no tener la cantidad de plata que ella estimaba, o el estilo de vida que ella quería, él quedó super apenado, lo usó", conluyó.