Sebastián Lelio dirigirá a Scarlett Johansson en su próxima película

Sebastián Lelio alcanzó un nuevo acuerdo con Apple para dirigir la película que fue bautizada como "Bride", la que tendrá en su rol protagónica a nada más ni nada menos que la popular actriz Scarlett Johansson.

El chileno abordará una historia sobre cambio de género en la que una mujer fue creada y diseñada por un brillante empresario para convertirse en la esposa ideal.

Los problemas surgen cuando ella rechaza a su creador y se ve obligada a huir de su existencia confinada y con su escape se verá enfrentada a un mundo que la ve como un monstruo.

Scarlett Johansson se pondrá a disposición de Sebastián Lelio, pero también tiene pendiente el estreno de "Black Widow" por culpa de la pandemia del coronavirus.

Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo oficiarán como guionistan de este nuevo proyecto del director de "Gloria" y "Una Mujer Fantástica". Ambas libretistas son conocidas por su trabajo en la serie de Netflix "Orange Is the New Black".

"Bride" contará con la producción del reconocido estudio A24, para posteriormente ser distribuida por Apple Original Films.