"Se ven naturales": Javiera Contador revela que se tatuó las cejas

La actriz Javiera Contador sorprendió a todos sus seguidores en Instagram, luego de confesar que decidió tatuarse las cejas, ya que no le gustaban las que crecían naturalmente.

Mediante una publicación que hizo en la red social, la artista indicó que “yo siempre tuve cejas gruesas, cuando hice mi primera teleserie me las depilaron y definieron para el personaje de ‘Veronica’ en ‘Loca Piel’”.

“Por tratar de mantenerlas finitas de repente me iba al chancho y sin darme cuenta las terminé teniendo como un hilo”, agregó.

Debido a eso, la interprete de "Kena Larraín" en "Casado con hijos" explicó que comenzó a averiguar sobre de qué trataba el microblading, que es un tatuaje de cejas que se hace pelo por pelo.

“Conocí a Francisca. Me contó sobre su trabajo, me mostró fotos y decidí dar el paso. Al principio estaba muy asustada de quedar con la “ceja maquillá” para siempre. ¡Y por suerte no pasó”, expresó.

"¡Se ven preciosas y naturales!"; "Bien lindas quedaron, jamás me había dado cuenta..."; "Me encantan!!! Te ves estupenda" y "te quedaron super", fueron algunos de los comentarios que recibió Contador en el post, que sumo 11.250 "me gusta".