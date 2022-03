Durante la jornada de ayer Daddy Yankee anunció su última gira llamada “La última vuelta” donde realizará la conmemoración de sus 32 años de trayectoria en el género del reggaeton para posteriomente hacer su retiro definitivo de la música.

La triste noticia fue anunciada ayer en la cuenta de Instagram del Big Boss, donde dedico unas palabras a sus fans, agradeciendo el cariño y el apoyo desde sus inicios “Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, de lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles.”

Posteriomente, el cantante de la Gasolina agregó “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada ´Legendaddy`.”

Sin duda miles de fanáticos del “Jefe” no querrán perderse la última gira del artista, donde se espera que el público baile al ritmo de grandes clásicos como Lo que pasó, pasó, Somos de Calle, Ella me levantó, Tu princípe, Gasolina, Llamado de Emergencia, Shaky- Shaky, Con Calma, Salud y Vida, entre muchos más.

Si deseas conocer más acerca de la gira que realizará Daddy Yankee, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuáles son las fechas y países por los que se realizará la última gira de Daddy Yankee?

Daddy Yankee recorrerá varios países con su última gira llamada “La última vuelta” y en su recorrido está incluido Chile, donde el Big Boss tocará el suelo nacional el próximo 29 de septiembre pero el recinto en el que se realizará aún está por confirmarse.