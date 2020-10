Revisa el trailer de "The 355": Jessica Chastain encabeza explosiva apuesta de acción con elenco femenino

Una explosiva apuesta de intriga, acción y espionaje con elenco completamente femenino es lo que encabeza la alabada actriz Jessica Chastain en "The 355", película que anuncia su inminente debut para el próximo verano con un impresionante trailer revelado este martes.

La indomable agente de la CIA Mason “Mace” Brown (Chastain) unirá fuerzas con su ruda rival alemana Marie (Diane Kruger, "In the Fade"), la ex MI6 y experta en tecnologías Khadijah (Lupita Nyong’o) y la instruida psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz), para recuperar una peligrosa arma secreta que cayó en manos de mercenarios.

Al mismo tiempo, deberán mantenerse unos pasos adelante de la misteriosa mujer china Lin Mi Sheng (Bingbing Fan, "X-Men: Days of Future Past"), quien les sigue a cada movimiento; todo mientras la conspiración va creciendo al punto de llevarlas hasta distintos lugares del mundo para probar sus lealtades.

Afiche oficial de "The 355", con Jessica Chastain.

La película está producida por la misma Chastain y contará con la dirección de Simon Kinberg, quien compartió con la actriz en la creación de "X-Men: Dark Phoenix". Además, cuenta con las cactuaciones de Sebastian Stan ("Avengers: Endgame") y Edgar Ramírez ("The Girl on the Train").

Revisa a continuación el trailer de "The 355":