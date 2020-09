"Rick and Morty" supera a "Bojack Horseman" y se queda con el Emmy a mejor serie animada

A pocas horas que comience la ceremonia oficial de los Premios Emmy 2020, este sábado se realizó la gran previa con la entrega de algunos galardones, entre ellos, el de mejor serie animada.

Dentro de los favoritos de este año, se encontraba "BoJack Horseman" que postulo con su penultimo capítulo "The View From Halfway Down" para quedarse con el premio, sin embargo, su par "Rick and Morty" le arrebató el galardón al postularse con "The Vat of Acid Episode".

Con esto, la popular serie ganó su segundo Emmy dejando a la producción de Netflix sin ninguna estatuilla. De hecho, el actor Will Forte, a cargo de darle voz a Bojack, reflexionó sobre el momento mediante un tweet.

Bojack Horseman never won an Emmy... and I think that’s kinda perfect. — Will Arnett™ (@arnettwill) September 20, 2020

Los otros competidores que aspiraban a ganar el Emmy en la categoría a mejor serie animada, eran "Big Mouth" con el episodio parodiando a "Acoso Sexual", el capítulo de Halloween de "Bob's Burger" y el especial de terror de "The Simpsons".