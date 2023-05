El heavy metal ha ganado miles de fanáticos alrededor del mundo debido a las importantes bandas que son reconocidas mundialmente por este género musical, que nació en la década de los 60 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, luego de la creación de este género nacieron nuevos como el blues rock, el hard rock y el rock psicodélico.

Para los amantes del ock el heavy metal ha dejado una marca profunda en todas las generaciones que han crecido con este género musical, sus emblemáticos riffs de guitarra hasta los desgarradores gritos del vocalista hacen que este género sea único, dónde se han creado canciones emblemáticas que hasta el día de hoy se escuchan como: “Master of puppets” de Metallica, “The Number of the beast” de Iron Maiden, “Iron Man” de Black Sabbath, “Ace of Spades” de Motörhead y muchas más. A continuación te compartimos el origen de esta conmemoración.

¿Por qué hoy se conmemora el Día Internacional del Heavy Metal?

La iniciativa de conmemorar el Día Internacional del Heavy Metal nace en el año 2011 de los fanáticos y músicos del metal y heavy metal, en honor de uno de los máximos exponentes del género el músico Ronnie James Dio, que falleció precisamente el 16 de mayo de 2010 a los 67 años debido a un cáncer de estómago.

El músico estadounidense integró reconocidas bandas de este género musical como Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven & Hell (reedición de la banda Black Sabbath dónde él fue cantante). Muchos fanáticos del heavy metal lo recuerdan por su habilidad al cantar ya que podía llegar a distintos tonos, además a él se le atribuye la popularización de hacer cuernos con la mano una seña que es característica entre los fanáticos cuándo asistían a sus conciertos.