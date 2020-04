Periodista de Chilevisión da positivo por segunda vez en el test de coronavirus

La periodista de Chilevisión y CNN Chile, Carolina Vera, cuenta más de un mes en cuarentena y acaba de recibir la mala noticia de haberse contagiado por segunda vez con el coronavirus.

Así lo reveló ella misma a través de su cuenta en Twitter donde han ido entregando actualizaciones desde que le confirmaron su primer contagio.

"Seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo x 2da vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando", escribió Vera este lunes.

Y sobre una interrogante clave que sigue rondando los noticieros y los debates, Vera expuso: "Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones".

Seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo x 2da vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando. Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones #Covid19Chile — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 27, 2020

Hace unos días, Carolina tuvo fiebre y dolores por la Covid-19, síntomas que ya desaparecieron. Aunque ahora permanece con pérdida del olfato y lo que describió como "una capacidad pulmonar limitada esperable tras neumonía bilateral".

La periodista también se refirió al polémico "Carnet Covid" que ha impulsado el Ministerio de Salud, sin embargo lo que dijo no fue muy alentador:

Y respecto al carné de alta, hoy llamé al fono #saludresponde del @ministeriosalud y me dijeron que había sido anunciado pero que no está operativo. Pregunté por el test de anticuerpos (Inmunoglobulina-G) tampoco tenían idea. “Chilean way”����‍♀️ #Covid19Chile — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 27, 2020

Así describía su situación en días previos, a través de su Instagram: