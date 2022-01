La exitosa serie regresará a la pantalla próximamente con nuevos capítulos a casi dos décadas del final de la primera entrega. Sin embargo, no todos regresarán.

No queda nada para el estreno de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, la exitosa serie de Telemundo que emitió su primera entrega el año 2003 regresa con una nueva historia el próximo 14 de febrero.

Muchos actores confirmaron su regreso, así lo dejó claro la producción en donde compartieron el reencuentro entre los protagonistas después de casi dos décadas sin interpretar a sus recordados personajes.

“¡Porque ustedes lo pidieron! Les traemos más del reencuentro del año, junto al anuncio que todos estábamos esperando. En febrero se estrenará La nueva temporada de Pasión de Gavilanes por Telemundo ¿Ya lo marcaron en sus calendarios?”, escribieron en la publicación.

En el clip se ve al actor Mario Cimarro junto a Danna García, Natasha Klauss, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown, quienes nuevamente estarán juntos en la pantalla tras más de una década.

Sobre el ansiado reencuentro Danna García señaló: "Es una mezcla de emociones, lloramos nos abrazamos", Zharick León agregó: "Volverlos a ver después de tanto tiempo es parte de un sueño", asimismo Paola Rey: "es una sensación hermosa", "Para mi se convirtió en una familia", indicó en el clip Kristina Lilley. La primera temporada de la serie emitió 188 capítulos finalizando sus transmisiones.

Sin embargo, no todos los personajes de la primera entrega regresaran ya que algunos fueron re audicionados para la nueva saga.

¿Qué personajes no estarán en la segunda temporada y cuáles cambiaron de actor?

Don Martín Acevedo, personaje que fue interpretado en la primera entrega por Jorge Cao, será interpretado por otro actor, así lo confirmó Cao a través de sus redes sociales.

“Mis queridos amigos y seguidores hoy tengo un mensaje muy personal para ustedes, quiero aclarar algo: Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de gavilanes 2, es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido”.

Andrea Villarreal, quien interpretó en el primer ciclo a Panchita tampoco estará en la secuela ya que su personaje será interpretado por la actriz Constanza Hernández. Acerca de por qué no estará en la segunda temporada, la actriz señaló que la decisión no fue de ella y que no podía ahondar en el tema.

“No puedo pasar por encima de las decisiones de Telemundo”, agregó a través de sus redes sociales.

Zharick León confirmó en su cuenta de Instagram a la nueva "Panchita" que tendrá la segunda temporada. “Y con ustedes la nueva y despampanante Panchita López. Gran amiga y asistente personal de Rosario Montes en el Bar Alcalá, quien con su gracia, talento y belleza conquistará muchos corazones”, escribió la actriz junto a una foto en la que aparece con la actriz Constanza Hernández.