La frustrada luna de miel de Pancho Saavedra al usar premio que ganó en Vértigo: “Era como el Titanic"

¡Pancho Saavedra lo contó todo! El animador recordó una bochornosa experiencia que vivió hace dos años cuando ganó Vértigo, extinto estelar de Canal 13 que era animador por Martín Cárcamo y Diana Bolocco.

El conductor de “Contra Viento y Marea” se desahogó durante una nueva edición del programa “Socios”, donde contó la verdad tras el viaje en crucero adquirió al coronarse como ganador del citado programa.

Primero que todo, la figura televisiva detalló que el premio consistía en un viaje en crucero para dos personas, lo que vio como una oportunidad para irse de luna de miel ya que estaba recién casado.

“Gané Vértigo y me dicen ‘te ganaste un crucero ‘y yo dije ‘oh hueón la raja’. Yo recién casado y nos vamos a ir de luna de miel al crucero“, señaló.

Hasta ahí todo relativamente bien, pues él pensó que este sería el viaje de sus sueños junto a su pareja. No obstante, cuando se percató que los boletos eran de clase económica todo se puso color de hormiga.

“Y pregunto y era como en clase económica, la más pobre, era como el barco del Titanic donde había que casi que lavarse la ropa”, añadió.

Inmediatamente pensó en mejorar la categoría pagando una diferencia pero lamentablemente no se podía. “Marcelo Urrejola era el productor en esos años de Vértigo y yo digo, ‘¿yo puedo pagar una diferencia de precio para poder subir un poco más la cosa?’, y me dicen, ‘no, no se puede porque esos pasajes son así, el canje que hizo don Marcelo Urrejola es este y solo le permiten esta categoría"”, detalló.

Resignado por la situación, el animador da cuenta que lo peor vino después: se cayó de espalda al cotizar los pasajes para abordar el famoso crucero.

“Y yo ‘ya bueno será po’ y llamo a una agencia de viajes y le pregunto cuánto valen los pasajes, porque creo que era a Canadá, y cada pasaje valía como 3 millones y medio de pesos, y la hueá de crucero valía 800 lucas por persona“, relató indignado.

Dada esta situación, y para no perder el premio, el rostro de “Lugares que Hablan” pensó en cederle el beneficio a su madre, pero tampoco era posible.

“Y yo le digo ‘¿se lo puedo regalar a mi mamá?’ (y me dice) ‘no, no se puede, intransferible"”, concluyó.