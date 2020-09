"No se atrevió": Vodanovic revela nombre de la persona que lo iba a suceder para animar el Festival de Viña

Una importante revelación hizo este lunes el animador Antonio Vodanic sobre el Festival de Viña y las razones que lo hicieron retirarse de la conducción del certamen.

En conversación con #CHVenCasa, el conductor del espacio, Nicolás Copano, le preguntó: "¿Cuándo fue que dijiste ‘ya es el momento de moverme’?". A lo que le respondió que todo esto surgió en la edición del 2005 del festival.

“La noche final yo dije ‘no vuelvo más’, pero me quedaba un año de contrato, por lo tanto me fui de vacaciones pensando cómo lo podía hacer para no regresar a Viña, ¿y por qué no? porque ya no era capaz de soportar la tensión, el estrés, la responsabilidad“, explicó.

Vodanovic además aseguró que no sentía motivación con el estilo musical que de a poco estaba llevando la organización del festival. “Estaba llegando reggaetón, otro tipo de música que a mí no se me hacía cómodo. Y cuando ya empiezas a no conocer a estos nuevos artistas porque no forman parte de tu generación, yo creo que llega el momento de la honestidad y decir ‘si no vibro con lo que estoy presentando, mejor no estar'", expresó.

De esta forma, contó que “a mediados de año decidí enfrentar el tema y le pedí a Canal 13 que me liberara del contrato… (y aceptaron) con la condición de que ellos tenían 6 meses para elegir un nuevo animador”.

Antonia Vodanic animó el Festival de Viña por 28 años consecutivos.

Por otro lado, Copano recordó que Ricardo Montaner fue elegido para animar el evento luego de que, según Vodanovic, “nadie quiso animar el Festival de Viña“.

“El gran candidato era Lucho Jara y Luis no quiso, dice que no se atrevió, yo creo que tenía otros intereses, pero en realidad no encontraron un animador chileno y le pidieron a Ricardo Montaner, que afortunadamente tenía a Myriam Hernández al lado, que lo apuntaló en lo que podía”, reveló.

Revisa la entrevista completa a continuación: