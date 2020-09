"No está bien": Daniel Fuenzalida actualiza detalles sobre el estado de salud de su madre

El rostro de TV+ Daniel "Huevo" Fuenzalida entregó al público una actualización sobre el delicado estado en que se encuentra su madre, tras contagiarse con la Covid-19.

Fuenzalida se había ausentado de la conducción de su programa "Me Late" por la situación que enfrenta su familia, pero este lunes retomó su rol a la cabeza del programa y en la conclusión del espacio se dio unos minutos para referirse a su situación privada.

"Hacer un programa en el estado de salud que está mi mamá es bien difícil, pero quiero agradecer el apoyo del canal, de mis amigos, del equipo del Me Late. Debo decirlo porque me han llegado un montón de preguntas por redes sociales, por el Whatsapp", dijo el "Huevo".

En esos mensajes le preguntaban si su madre estaba bien, por eso Fuenzalida ahora indicó que "la verdad es que no. Ella todavía está en un estado grave, delicado, todavía está en ventilación mecánica. Que yo esté acá no significa que mi mamá se esté recuperando, al contrario, lo hago por ella, por mi papá, por mi familia".

"Y también lo hago por mí, por tener un espacio para todo lo que significa tener un familiar en un estado delicado. Empatizo con todos los familiares que tienen algún ser querido, pasando por la situación que nosotros estamos enfrentado como familia", añadió.

Para luego recalcar que "voy a venir a hacer el programa, seguramente en los próximos días voy a hacer la radio, que es lo que me apasiona, lo que me gusta; pero también concentrado en mi familia, concentrado en mi mamá".

"Mi madre me diría que tengo que estar aquí al aire. Por eso quiero decir que mi mamá no está recuperada, pero desde aquí me permito enviarle fuerzas, enviarle energías", puntualizó.

Antes de finalizar, Fuenzalida agradeció a quienes han hecho cadenas de oración por su madre, vistiendo un rosario que simboliza en pantalla el esfuerzo que todas esas personas han echo para entregarle su apoyo.