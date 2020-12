Ni "Gambito de Reina" ni "Dark": Revelan las series más vistas en maratones de 2020

La aplicación TV Time comentó a revelar las preferencias que han dejado sus usuarios en torno a los contenidos que visualizaron durante 2020, consolidando así las estadísticas sobre las series más vistas del año y que probablemente no tienen nada que ver con lo que la mayoría se esperaba.

Lo que sí está claro es que la comedia fue uno de los géneros preferidos durante los últimos 365 días, sobre todo dado el ambiente que se vivió en los últimos meses con la propagación y posterior segunda ola del coronavirus alrededor del mundo.

Siendo la favorita absoluta la incombustible sitcom de los noventas "Friends", que año a año continúan manteniendo su popularidad a pesar de que no ha sacado nuevos episodios y de que a fin de año dejará de estar en el servicio de Netflix para Latinoamérica.

En tanto, el segundo lugar fue para "Lucifer", producción que este año revivió de la mano de la misma plataforma de streaming, que dedició darle dos nuevas temporadas para concluir la historia con la sexta tanda de episodios.

En tanto, otro longevo título fue relegado a la tercera posición: "Grey's Anatomy", que actualmente tiene al aire en Estados Unidos su décimo séptima temporada, la cual de paso está abordando la mismísima pandemia en su trama.

El Top Ten se completa con "La Casa de Papel", "The Office" y "Sex Education", entre otros.

La series más vistas en maratones, de acuerdo con los usuarios de TV Time.

En tanto, desde TV Time también revelaron las series nuevas favoritas del público, donde si aparecen algunos de los títulos que han tenido mayor visibilidad mediática en el vasto escenario mundial.

El Top 5 de este apartado lo encabeza la comedia "Emily en París", de Netflix; seguida por la producción de Netflix inspirada por un cómic ilustrado por el chileno Gabriel Rodríguez "Locke & Key"; además de "Never Have I Ever", en la tercera posición.

"Outer Banks", también de Netflix, aparece en el cuarto lugar; mientras que en el quinto escalón recién aparece "Gambito de Dama".

Por el lado de las películas, Netflix prácticamente acaparó las visualizaciones con "To All the Boys: P.S. I Still Love You", "Enola Holmes", "365 Días", "El Stand de los Besos 2" y "El Hoyo".