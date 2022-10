Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Fiona Apple con su creación para la serie El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder, los chilenos de Furia Fobia, Gatajazz y la nueva colaboración de Américo, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Fiona Apple - Where the Shadows Lie

Con la poderosa música de McCreary en el fondo, y la inolvidable voz de Apple al frente, Where the Shadows Lie fue inspirada por el icónico verso de J.R.R. Tolkien en la trilogía original de El Señor de los Anillos. Al ser escrito, el poema fue compuesto por la gente libre de la Tierra Media, sobre los orígenes de los Anillos de Poder y su relación bajo el poder del único anillo. La canción fue producida por McCreary, Apple y Andrew Slater, con Jason LaRocca y David Way como ingenieros.

Furia Fobia feat. Karla Grunewaldt - Solo Sola

"Siempre hemos querido realizar distintos tipos de colaboraciones. Hacía tiempo que pensábamos en cómo llevar nuestro sonido a un lugar distinto donde se puedan mezclar todas nuestras influencias pop ochenteras y noventeras a la escena musical actual. Una vez que Solo Sola comenzó a tener forma inmediatamente supimos que necesitábamos una voz femenina que complementara la dualidad de esta canción. Teníamos en el radar la música de Karla que ha crecido mucho y que se caracteriza por tener un sonido muy propio. Una voz muy potente que se mezcla con un estilo “onírico” que nunca habíamos escuchado y de inmediato pensamos que sería perfecto para complementar el sonido de Furia Fobia. No dudamos en contactarla y la verdad es que ha sido todo un viaje trabajar con ella y su equipo. Una excelente artista que sabemos que le espera un futuro gigante", indican desde la banda.

Antonio Orozco con Juanes - Llegará

Antonio Orozco revive esta poderosa canción con su amigo y compañero Juanes. El resultado exquisito y mágico de esta colaboración es proporcional a la conexión tan natural de ambos artistas sobre esta melodía pop-rock, dónde las guitarras y baterías encajan milimétricamente y las voces se fraternizan para sumergirnos en esta historia.

Laró - Hollywood

"Inconscientemente le escribo a esta sensación como de estar cerca pero lejos de alguien al mismo tiempo”, explica el joven compositor. "El consuelo a eso nació al aceptar de que está bien estar mal a veces, creo que de eso se trata esta canción, a eso le hablo yo. Un poco como lo bonito de lo imperfecto, de que no todo es color de rosa".

Gabrielle Aplin - Never Be The Same

Gabrielle dice: "Never Be The Same fue la última canción que escribí para Phosphorescent. Trata de redescubrir quién eres en tu esencia cuando todo lo que creías que te convertía en la persona que eres es despojado. Realmente lo sentí en marzo del 2020 y también lo sintió mucha gente. Después de un par de años muy extraños, aterradores e inciertos, siento que muchos de nosotros volvimos a lo básico y nuestras prioridades cambiaron por completo."

Gatajazz - Sola

"Todas hemos estado ahí. Todas hemos tenido una relación en la que nos acostumbramos a recibir migajas, de la que es mejor aprender para pronto avanzar y reencontrarse", comenta Jazmín Broughton, mujer detrás de Gatajazz.

Amorina con Américo - Hacé lo que quieras

"Américo es un artista que yo admiro en todos los sentidos. Lo descubrí hace muchos años gracias a sus canciones pero durante la pandemia pude conocer una gran persona. Cuando los shows se pausaron por el coronavirus busqué alternativas para seguir en contacto con el público y comencé a hacer #ViernesDeCumbia en mis redes sociales. Fue un momento personal y profesional muy difícil, y cuando Américo escucho el Cover que hice de su canción “Te Vas” inmediatamente me mandó un mensaje con una propuesta para cantar juntos en uno de sus shows por streaming. Fue uno de los días más felices de mi vida y no miento jajaja. Desde ahí ocupó un gran lugar en mi corazón y siempre estuvo esa ilusión de algún día poder cantar juntos cara a cara", comenta la artista argentina.