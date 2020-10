Millie Bobby Brown casi renuncia a la actuación tras ser rechazada en rol de "Game of Thrones"

La actriz de Millie Bobby Brown confesó que pensó seriamente en renunciar a una carrera en el mundo de la actuación tras ser rechazada para interpretar un personaje de la serie de HBO "Game of Thrones".

"Esta industria está llena de rechazos 24 horas 7 días a la semana. Obtienes muchos 'no', muchos, antes de que te den un 'sí'", explicó la ahora protagonista de "Enola Holmes", en conversación con The Tonight Show".

Brown contó que "hizo una audición para comerciales, cualquier cosa en realidad. Entonces, hice una audición para 'Game of Thrones' y recibí un no para eso. Ese fue el momento en que pensé 'oh, esto es realmente difícil', y creo que realmente quería ese papel".

El rol para el que Brown postuló fue nada menos que para Lyanna Mormont, personaje que apareció en las tres últimas temporadas de la producción inspirada por la saga de George R.R. Martin "Canción de Hielo y Fuego". La adolescente fue interpretada finalmente por Bella Ramsey.

Lyanna Mormont, el personaje de "Game of Thrones" para el que postuló Millie Bobby Brown.

A pesar del desalentador momento, Brown le contó a Jimmy Fallon que cierta serie de Netflix evitó que renunciar a la actuación.

"Una de mis últimas andanzas, de alguna manera, en esto fue esta serie de Netflix llamada 'Montauk'. Audicioné y entonces dos meses después me respondieron y dijeron 'nos encantaría hacer un contacto por Skype contigo' y lo hicimos, el resto es historia", explicó la actriz.

"Montauk" era el nombre original del hasta ahora mayor éxito de Netflix "Stranger Things", donde Brown interpreta a la querida "Eleven".