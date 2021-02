Máximo Menem Bolocco alcanzó a despedirse de su padre

Zulemita Menem, hija de Carlos Saúl Menem, aseguró que se comunicó previamente con su medio hermano e hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, para que pudiese asistir al funeral del ex presidente que falleció este fin de semana.

Zulemita salió a la puerta del Congreso de la Nación en Buenos Aires, donde se realizaba el velatorio, con el fin de agradecer a quienes acompañan a la familia en este momento.

Frente a los medios, la hija del político con voz quebrada indicó: "Les agradezco a todos los que siguieron a mi papá".

"Vinieron todos los que nos acompañaron siempre", puntualizó.

En ese mismo momento, confirmó que que su hermanastro Máximo viajó en diciembre hasta Argentina para despedirse de su padre.

"Yo hablé con él un poquito antes, lo llamé para que él pudiera venir, (para que) se pudiera despedir de mi papá", expuso Zulemita.

Este domingo la ex miss Universo, Cecilia Bolocco, lamentó la muerte de su ex esposo en una declaración en la que expuso: "con profundo pesar hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi exmarido y padre de mi único hijo".