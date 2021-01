¡Sólo para fanáticos! Revelan la duración que tendrán los episodios de las series de Marvel

Dada la nula presencia de estrenos relacionados con el Universo Cinematográfico de Marvel en el 2020, las expectativas son altas sobre la llegada a Disney+ de las series vinculadas a la saga, partiendo este viernes con "Wandavision". La gran pregunta es ¿cuánto podremos ver de estas nuevas propuestas en el mundo de los superhéroes? Ahora ya sabemos cuándo durarán los episodios de varias de las producciones.

Recientemente, Collider tuvo una conversación con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien entregó detalles inéditos sobre la dantesca tarea de saltar de la producción cinematográfica a la creación televisiva.

Uno de los puntos claves es el minutaje que tendría cada serie, pensando en que los guiones se escriben de manera diferente dependiendo de si son capítulos de una hora o 30 minutos, dado el avance y el desarrollo de los arcos que se quieran contar.

Así, ahora sabemos que "Wandavision" tendrá nueve episodios, algunos de 23 minutos que, por lo demás, es la duración habitual de las sitcoms, un formato al que esta serie le rendirá tributo. Aunque la extensión de los capítulos posteriormente variará con el transcurso de la historia, alargándose cuando rompan el molde de su propia historia.

En tanto, "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" y "Moon Knight" contarán con 6 episodios de entre 40 a 50 minutos. Algo que de acuerdo con Feige vendría a fijar el estándar de estas series.

Mientras que "She-Hulk" está pensada para tener 10 episodios de 30 minutos.

Feige no se refirió al resto de las producciones que Marvel Studios tienen en mente, pero con esto los fanáticos ya se pueden hacer una idea sobre lo que durarán series como "Ms. Marvel", "Hawkeye", "Secret Invasion", "Ironheart" y "Armor Wars".