"Locke & Key": Netflix libera trailer para la serie inspirada por cómic ilustrado por un chileno

"Lo que crees saber sobre esas llaves, realmente no lo sabes". Finalmente, Netflix presentó el rimer trailer para la adaptación de "Locke & Key", la serie inspirada por el cómic del mismo nombre, creado por el hijo de Stephen King, Joe Hill, y el ilustrador chileno Gabriel Rodríguez.

El clip de casi tres minutos muestra cómo los hermanos Locke llegan a vivir a una antigua casa familiar, tras la brutal muerte de su padre. En el lugar, descubrirán una colección de llaves mágicas que los dotarán con increíbles poderes.

Con la producción de Carlton Cuse ("Lost", "Bates Motel") y Meredith Averill ("The Haunting of Hill House"), "Locke & Key" será protagonizada por Jackson Robert Scott ("IT" e "IT 2"), Connor Jessup ("American Crime"), Emilia Jones ("Horrible Histories") y Darby Stanchfield ("Scandal"), entre otros.

Los episodios debutarán el próximo 7 de febrero.