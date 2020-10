"Let's Love" es el tema que vuelve a unir a David Guetta con Sia

Ya son viejos conocidos y la música ahora los vuelve a unir. David Guetta y Sia lanzaron hace unos días el tema "Let's Love" alcanzando el éxito con más de 20 millones de reproducciones digitales.

Ante su avasalladora presencia en las plataformas, el dúo lanzó este viernes un clip oficial para el tema que los tiene colaborando por quinta vez en sus carreras.

Previamente, Guetta y Sia han trabajado juntos en canciones como "Titanium", "She Wolf (Falling To Pieces)", "Bang My Head" y "Flames".

El clip fue grabado y dirigido por Hanna Lux Davies, quien previamente creaó otros videos para Guetta como "Hey Mama", "Don't Leave Me Alone" y "Say My Name".

Su historia muestra un romance moderno y sin prejuicios en el que dos personas se encuentran en un mundo de juegos virtuales. Revísalo a continuación: