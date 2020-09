Las pesadillas de Clive Barker se hacen realidad en el trailer de "Book of Blood"

El horror de Clive Barker está a punto de ser presentado a nuevas generaciones. Esto porque el servicio de streaming Hulu estrenará una nueva adaptación de sus historias contenidas en "Books of Blood".

La entrega llevará a las audiencias por un viaje hacia territorios desconocidos por medio de tres cuentos extraordinarios enredados en el tiempo y el espacio.

La película está basada en tres historias contenidas dentro de la saga "Libros de Sangre", que compila 30 narraciones a través de seis volúmenes. Con esto en mente, no sería raro que la película diera vida a secuelas.

Revisa el trailer a continuación:

La película está protagonizada por Britt Robertson ("The Space Between Us"), Rafi Gavron ("A Star is Born"), Anna Friel ("Timeline"), Yul Vazquez ("The Outsider") y Freda Foh Shen ("Dude, Where’s My Car?").

La entrega cuenta con la dirección de Brannon Braga ("Star Trek: The Next Generation"), contando en la producción al mismo Braga y a Seth MacFarlane.

"Books of Blood" debuta el próximo 7 de octubre.