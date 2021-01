Para maratonear: Conoce las 10 mejores películas para adultos que puedes ver en Netflix

El servicio de streaming ha sido de gran ayuda para distraerse frente al complicado momento que atraviesa el mundo debido a la pandemia. Ya sea solos o acompañados el amplio catálogo de Netflix ayuda a liberar tensiones.

Pero no solo comedias, drama, acción y terror ofrece el servidor online, si no que además tiene un amplio listado de películas y series eróticas. Desde clásicos como Basic Instinct hasta producciones más nuevas como The Babysitter y 365 días.

Para que no pierdas el tiempo buscado la película o serie ideal, aquí te entregamos un listado con los mejoras historias llenas de tensión sexual, lujuria y sensualidad que puedes encontrar Netflix.

Basic Instinct (1992)

En este clásico thriller erótico, Sharon Stone interpreta a una bella y misteriosa novelista policial que también es sospechosa de un asesinato. Cuando un detective de la policía (interpretado por Michael Douglas) comienza a investigar, los dos comienzan una aventura que se torna muy peligrosa.

Cuatro historias de deseo (2018)

La historia se centra en cuatro cortometrajes de destacados directores indios que incluye historias de intimidad, sexo y las complejidades del amor. Desde una apasionada aventura hasta el descubrimiento del placer propio, todas las historias se centran en el punto de vista de las mujeres indias en el ámbito del amor y el sexo. Además de mostrar como la sociedad trata esos temas.

365 Días (2020)

La polémica película cuenta la historia de Laura (Anna Maria Sieklucka), una joven polaca que Massimo (Michele Morrone), el jefe de una familia criminal siciliana, cree que es la misma mujer que le salvó la vida durante un trato que salió mal hace meses. Cuando Massimo espía a Laura en un bar mientras ella está de vacaciones en Sicilia por su cumpleaños, toma la decisión de secuestrar a Laura y tenerla 365 días para ver si se enamora de él. Escenas sexuales explicitas, desnudos y lenguaje erótico son la base de la trama.

Newness (2017)

Una versión moderna de la película Meet-Cute que está llena de tensión sexual. Esta pareja se enamora después de conocerse en una aplicación de citas, y trata de seguir enamorada mientras también salen con otras personas.

Duck Butter (2018)

Dos mujeres, interpretadas por Alia Shawkat y Laia Costa, se conocen y entablan una relación sexual y romántica inmediata y deciden tener una cita épica de 24 horas.

Hot Girls Wanted (2015)

Un documental dirigido por la actriz de Parks and Recreation Rashida Jones que centra la atención en la industria porno amateur y en las mujeres que participan en el rubro.

The Feels (2017)

Esta película sigue a dos mujeres, Andi (Constance Wu) y Lu (Angela Trimbur) celebrando su fin de semana de despedida de soltera con amigos antes de su boda. Cuando Lu admite que algunos aspectos de su vida sexual no son satisfactorias, inician un camino juntas para encontrar una solución.

La hija del jefe (2016)

En esta historia francesa de amor prohibido, una joven comienza a pasar un tiempo en la fábrica textil de su padre en apuros, solo para entablar una apasionante aventura con el capataz de la tienda. Lo que sigue es apasionado, aunque como era de esperar: su padre se opone a la relación, al igual que todos sus empleados (sin mencionar a la esposa del hombre).

Oh, Ramona! (2019)

Andrei es un estudiante de secundaria que suspira por su atractiva compañera de clase Ramona hasta que conoce a una atractiva mujer llamada Anemona en unas vacaciones y se ve obligado a elegir entre ellas. Esta película trata sobre como la lujuria puede nublar tu atención.

Nunca entre amigos (Sleeping with Other People) (2015)

Una mujer se reencuentra con el hombre con el que perdió su virginidad en una reunión para adictos al sexo. La película trata sobre como los personajes intentan reconectar sin dejar a un lado su tratamiento.

The Little Hours (2017)

Es una comedia oscura sobre monjas lujuriosas. Ambientada en la Edad Media, esta película sigue a un convento de monjas (interpretadas por Alison Brie, Jemima Kirke, Aubrey Plaza y otras) que intentan seducir a un nuevo jardinero en los terrenos del monasterio (interpretado por Dave Franco).