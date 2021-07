[VIDEO] JC Rodríguez zanja polémica por anuario de Jadue: "Hay gente que participó en la dictadura y hoy son ministros"

Es el tema del momento, sobre todo después de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución, impulsado por la UDI, que solicita al candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, aclarar su biografía en un anuario escolar que lo define como "antisemita". Por eso ahora Julio César Rodríguez decidió zanjar el tema y de paso fustigar a dos representantes de Chile Vamos que estaban invitados en Contigo en la Mañana.

El matinal de Chilevisión abordó el tema con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán; el diputado Jorge Durán (RN); y los constituyentes Ignacio Achurra (CS) y Katherine Montealegre (UDI), de hecho, fue esta última quien detonó la feroz y contundente respuesta del animador.

Montealegre comentó que "bastaba quizás con una explicación súper clara, en que simplemente señalara 'no soy antisemita, no tengo ningún problema con esta comunidad y voy a velar por el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas'".

La constituyente añadió que le parecía incorrecto restarle importancia a algo así, "en tiempos en que las sensibilidades son tan complejas, tan delicadas", sobre todo si "estamos velando para que ninguna minoría se siente atacada dentro de nuestro país".

Entonces, Julio César disparó: "Pero no podemos cuestionar a un candidato por un anuario, Katerine. Aquí hay gente en Chile que ha participado en la dictadura, gente que fue pro-Colonia Dignidad..."

"Bueno, y ha sido cuestionada y castigada", interrumpió Montealegre. "¿Ha sido castigada? ¡¿Qué?! Son ministros", le recalcó de vuelta el animador.

Entonces, Rodríguez decidió detener de plano a la constituyente: "El tema es que Jadue no puede ser antisemita, porque él es semita... Me voy a tomar diez segundos para explicarle a la gente que no solo los judíos son semitas; los libaneses también, y toda esa gente que vive en esa región. Es un gentilicio. Entonces ya basta de decir que alguien es antisemita cuando es semita. También, de verdad es importante esto".

"Semita" es una palabra utilizada para referirse a la familia de pueblos que se establecieron en Mesopotamia y el Próximo Oriente con anterioridad al primer milenio antes de Cristo y que tenían lenguas con un origen común. De lo lingüístico derivó a concepto gentilicio para el grupo de personas que continúan utilizando las lenguas semíticas, entre las que se encuentran el árabe y también el hebreo.