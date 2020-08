Joqerr contra Teorema es la última batalla confirmada de FMS Chile

La segunda temporada de FMS Chile debuta el próximo sábado 15 de septiembre y ya fueron confirmadas todas las batallas. El último duelo en hacerse oficial fue Joqerr vs. Teorema, donde el vigente campeón de la liga le dará la bienvenida al recién ascendido rey del parque.

"¡Último cruce confirmado! Un encuentro inédito en el formato podremos vivir entre Joqerr y Teorema en la primera jornada", anunció la organización por sus redes sociales.

Con esto, la cartelera de batallas para la primera jornada de FMS Chile quedó con: Jokker vs. Tom Crowley, Ricto vs. Acertijo, El Menor vs. Pepe Grillo, Ntro vs. Esezeta y Joqerr vs. Teorema. El host será Cayú y DJ Atenea estará a cargo de los beats.