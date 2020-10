Pamela Díaz responde celos de Camila Recabarren por “romance” con Jean Philippe Cretton

Al igual que miles de usuarios en redes sociales, Camila Recabarren no quedó ajena a la “confirmación” del supuesto romance de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

La ex chica reality reaccionó al descuido de “La Fiera”, quien durante una transmisión en Instagram se le escapó una decidora expresión frente a todas las personas que estaban conectadas, lo que generó una ola de especulaciones.

“Amor, fíjate en tu celular si el en vivo me sale”, dijo la conductora. Para luego ser replicada por un hombre cuya voz fue inmediatamente atribuida al comunicador. “Lo voy a buscar”, respondió el misterioso galán.

La ex Miss Chile utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su tristeza al enterarse del aparente pololeo de los animadores.

“Tengo mi corazón roto porque escuché el audio de la Pamela Díaz ¿Y cómo te atreves a engañarme a mí? No, esto lo vamos a tener que arreglar ¡Miren Jean Philippe! Tú eres mi mujer””, expresó la modelo vía stories, dejando en evidencia su sentir sobre la situación.

La respuesta de Pamela Díaz

A diferencia de otras ocasiones, la animadora quiso responderle a la ex participante de “¿Volverías con tu ex? También a través de sus stories de Instagram.

En sus declaraciones, le dejó en claro a Recabarren que no pueden estar juntas como ella desea. Asimismo destacó que no es culpa de Jean Philippe Cretton.

“Amiga, no estés triste, por favor. Si nosotras no podemos estar juntas, entiéndelo. Y el culpable no es Jean Philippe. Te voy a ir a ver. Vamos a hablar estas cosas en persona. Ah no, nica. Me daría miedo ¡Qué miedo!”, replicó “La Fiera”.

En este mismo contexto, y fiel a su estilo, Pamela Díaz aclaró que de costumbre le dice “amor” a todo el mundo, por lo que descartó de alguna manera refrirse al músico durante el live junto a Belén Mora.

“Yo le digo ‘mi amor’ a todo el mundo, soy tan amorosa”, expresó con un tono irónico.