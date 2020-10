Iván Nuñez se toma un descanso del trabajo tras recibir duras críticas

Coincidencia o no, Iván Núñez desapareció de los medios justo cuando se dio a conocer la primera imagen de su nueva pareja, con quien será padre por sexta vez. Según informaron Sergio Rojas y Cecilia Gutiérrez en su programa “Primer Plano del Pueblo”, el comunicador se pidió vacaciones debido al complejo panorama familiar que está viviendo luego de darse a conocer su infidelidad.

Es por ello que le periodista decidió darse un descanso y puso en pausa sus actividades laborales hasta nuevo aviso, versión confirmada además por BioBioChile.

“Se tomó vacaciones. Lo mandamos de vacaciones. El viernes fue el último día que trabajó y pidió vacaciones en TVN y la radio no está en ninguna de las dos partes”, aseguró Gutiérrez.

En este contexto, Sergio Rojas preguntó sin pelos en la lengua si esta fue una determinación de su casa televisiva o personal.“¿Pero pidió o le dijeron como ‘oye, ¿sabí qué? A raíz de esto…’”, consultó el polémico periodista.

A lo que Cecilia respondió: “No, parece que pidió, porque se fue de los dos lugares, de la radio y de TVN. No está en ninguno de los dos. Y era divertido porque la gente le empezó a escribirle altiro y borró todos los mensajes, todos, todos, uno por uno”.

La medida de Núñez contra las críticas





La dupla detrás de “Primer Plano del Pueblo” aseguró que el conductor de noticias está muy afectado por los comentarios que está recibiendo en redes sociales luego de que su ex esposa dijera que tanto ella como sus hijos se habían enterado por la prensa del escándalo.

“La gente obviamente le comentaba que ‘¿cómo dejaba a sus hijos botados?’, que ‘había sido infiel’, el tema de que por eso era tan amigo de Garay. Entonces empezó a bloquear todos los mensajes. El viernes no fue un buen día para Iván Núñez”, detalló Gutiérrez.

A esto, Cecilia añadió que el periodista habría dejado a sus hijos sin salud. Información que no era de conocimiento público pero que la panelista de “Me Late” confirmó durante la sesión de live.

“A principios de año, en plena pandemia, los sacó a todos de la Isapre. Dejó a sus hijos sin Isapre y la mamá se tuvo que hacer cargo del tema de pagar la Isapre, que igual es súper importante en pandemia, con cuatro niños. Y la Marlene, la mamá, tuvo que meterlos a todos en terapia sicológica, que también se está haciendo cargo ella, porque no hay caso, no quiere hablar con su hijo. No, si está horrible la situación”, aseguró.