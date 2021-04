Ex novia de Hugh Hefner destapa horribles momentos de intimidad que tuvo con el fundador de Playboy

Holly Madison, quien fuera una de las tres más reconocidas novias de Hugh Hefner, se sinceró sobre una serie de horribles detalles sobre la intimidad que compartió con el fundador de la revista Playboy.

Madison era una de las tres protagonistas originales del reality "Girls Next Door", junto a Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson, y anteriormente ya había compartido detalles sobre lo que ocurría en la Mansión Playboy en el libro "Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny"; pero ahora fue aún más lejos al punto de hablar de la tortuosa vida sexual que tuvo con el magnate.

"Imagina tener sexo con alguien en una habitación llena de mujeres que te odian y que todas hablan pestes de ti", fue uno de los comentarios que lanzó la rubia modelo.

Madison se refirió a los primeros días que pasó en la residencia de Hefner en una conversación con el podcast "Call Her Daddy", recordando que hubo momentos de gran consumo de drogas que usualmente terminaba en escenas de sexo grupal.

"Todo el mundo subía las escaleras y básicamente todos tenían sexo y no sabías qué esperar", comentó Madison, sobre su primer encuentro sexual con Hugh.

A ello añadió que "pienso que tuve la sensación de que esa era mi primera noche afuera; tal vez no esperarían que haga algo en mi primera noche. Pero cuando llegué al lugar, estaba tan mal y entregada a la situación que una vez que todo había terminado, algo sobre esta experiencia me hacía sentir fuera de control".

Sobre las drogas, la mujer explicó que "en un principio, él intentó darme quaaludes, los que rechacé. Le dije 'no, no consumo drogas'. Y él me dice 'sí, usualmente yo tampoco, pero en los setentas a estas las llamábamos las abre-muslos".

Holly entró en más detalles asegurando que Hefner "siempre le gustaba que las vaginas lucieran de cierta forma".

Además, de que "no recuerdo ningún momento en esa habitación en que no estuviese destruida".

Entonces, la conversación giró hacia cómo lo que experimentó comenzó a afectar su salud mental y emocional, explicando que "para mí, que ya estaba en esta situación desesperada y que ya había pensado que vivir en la mansión sería la solución a mis problemas, creo que me habría sentido muy usada, masticada y escupida, si me hubiese ido esa misma noche sin volver nunca más".

Madison contó que las mujeres en la mansión no esperaban tener sexo todas las noches con Hefner y que por lo mismo usaban ropa interior para evidenciar que estaban con su periodo. A eso se suma que el magnate no compartía a las mujeres con sus amigos.

Lo que sí dejó en claro fue que quien quisiera mudarse a la mansión debía tener sexo con Hugh. "No estoy tratando de avergonzar a alguien, pero a nadie se le pidió que se mudara a la mansión a menos que se acostara con él", señaló la mujer de 41 años.

Holly Madison confirmó que sí tuvo sexo uno a uno con Hugh Hefner una vez que se convirtió en la novia principal y se trasladó a la habitación principal con él, pero aseguró que nunca fueron relaciones sinceras o placenteras para ella.

"Ahora, soy más yo y más abierta. Entonces, nunca habría podido decir lo que pensaba o sentía, todo se habría cortado (en el reality). Era súper cuidadosa y súper nerviosa sobre exponer mi vida privada ante el público", puntualizó.