Un nuevo doctor llega a Grey's Anatomy y al parecer podría complicar a una de las relaciones más fuertes del drama médico de ABC.

Dr. Jordan Wright (Greg Tarzan Davis) se suma a las filas de Grey's Anatomy, como un nuevo residente que siente gran admiración por Miranda Baley, sin embargo, al parecer habría más que admiración en sus acciones, poniendo a prueba la relación de Ben Warren y la jefa del hospital, quienes conforman la pareja más estable de la serie.

En conversación con HollywoodLife, Wright entregó detalles de su personaje y cómo será la relación con la máxima autoridad de el Greys-Sloan memorial.

"Sabes, al igual que cualquiera, cuando conoces a tus ídolos y tienes la oportunidad de trabajar junto a ellos, solo quieres intentar captar todo el conocimiento que puedas de casi imitarlos, pero hazlo a tu manera". Tarzán reveló. "Hay algo que ese mentor o ese ídolo o quienquiera que mires, hay algo que tienen que te atrae y que quieres. Creo que el Dr. Jordan Wright encontrará eso en Bailey. Es casi como si estuviera deslumbrado. Cuando ves algo de televisión durante tanto tiempo, y él dice que ha estado viendo sus videos en YouTube y asistiendo a conferencias, finalmente puedes decir: "Oye, ¿cómo estás? Este soy yo '. Creo que él se lo va a pasar muy bien detrás de ella tratando de convertirse en el mejor cirujano posible".

"Él hará cualquier cosa y todo lo posible para tratar de complacerla", enfatizó Tarzán. "Lo se por seguro. No querrás decepcionar a la persona a la que admiraste. Es casi como la aprobación de los padres. ¿Saldría como besar traseros? No sé. Tal vez para otros, pero creo que en su mayor parte será solo él complaciéndola. Es una gran médico, por lo que no hay mucho mal que pueda hacer".

Sobre su integración al hospital, señala que "esperamos que el Doctor Wright pueda hacerse amigo de otros miembros de Gray Sloan, pero hay drama", bromeó Tarzán. “Puede que se haga enemigos. ¿Quién sabe? Honestamente, recibo los guiones con una semana de anticipación, así que intentan mantener ese silencio sobre cómo se desarrollarán las cosas con estos personajes porque quieren que sea una sorpresa y están tratando de encontrar las mejores historias para cada personaje. . Podemos filmar algo hoy y ellos dicen: "Oh, Dios mío, pensamos en algo mejor". Y escriben algo completamente diferente con la historia. Así que creo que los escritores y creadores del programa tienen una idea de adónde irá el Dr. Jordan Wright, pero eso es algo que todavía no sé".

El actor también aclara que su personaje tendrá un romance durante su estadía en la serie, pero no revela con quién. “Esa es la pregunta número uno que sigo recibiendo de todos. ¿Quién es tu interés amoroso? No es Grey's Anatomy si no tienes un interés amoroso. Yo digo, no lo sé. Si lo supiera, no te lo diré porque eso arruinaría la sorpresa".