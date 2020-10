Princesa Alba y Gianluca: Destapan supuesta infidelidad en medio de funa a Renzo Pikkete

¿Quién es Renzo Pikkete y qué tiene que ver con Gianluca y Princesa Alba? Esta es la pregunta que se hacen muchos usuarios en Twitter luego de que explotara una funa en su contra. Renzo Pikkete es un cantante de trap nacional que está siendo acusado en redes sociales de abuso sexual por parte de varias mujeres.

Sin embargo, una de las “funas” que más ha tomado relevancia las últimas horas corresponde a la de una joven de 23 años identificada como @ucallmesunshine, quien contó su testimonio en un video que publicó en su perfil de Instagram. Ahí relata cómo fueron los hechos y deja en evidencia la supuesta infidelidad de Gianluca a Princesa Alba, lo que se convirtió en todo un escándalo.

Primero que todo, acusa a Ginaluca de encubrir su caso al ser amigo de Renzo y estar al tanto de la situación. Acto seguido, revela que tuvo un encuentro sexual consentido con el intérprete de “Summer Love” en el pasado mientras él mantenía una relación con Trinidad Riveros, verdadero nombre de la artista.

Esta información rápidamente llegó a Twitter y fue ahí que seguidores de Princesa Alba comenzaron a hablar sobre esta supuesta infidelidad.

Debido a las críticas que comenzó a recibir, el intérprete de “Serenata” decidió alzar la voz vía stories con un comunicado donde da a conocer su parecer sobre la denuncia.

“Hoy ha sido un día difícil, me enteré de situaciones que involucran a Renzo Pikkete, un relato de violación por parte de Francisca, entre varios otros relatos que he visto durante el día, distintas funas que me han dejado en claro este comportamiento de Renzo, del cual yo no tenía conocimiento anteriormente, y el cual repudio totalmente”, inicia el texto.

“Ahora mismo siento muchas emociones, pero lo que más siento es enojo porque estás situaciones siguen repitiéndose y más mujeres siguen siendo víctimas de hombres abusivos, a las víctimas de estos abusos les mando muchas energías para superar esto", agrega.

"Nadie debería pasar por algo así bajo ninguna circunstancias, son muy fuertes por ser capaces de sacar esto a la luz. Es la única manera de darnos cuenta de cómo son las personas que están a nuestro alrededor y mejorar como personas. G”, concluye.

Declaración de Gianluca tras la funa

Tras este mensaje, la mujer que protagoniza la denuncia comenzó a contar su versión de los hechos vía stories. Incluso subió una captura de pantalla de un supuesto chat de Renzo Pikkete y Gianluca en el que ambos hablarían sobre la funa que le hizo al trapero.

“Bienvenido al mundo de los funados”, expresa la joven en primera instancia para luego confirmar que tuvo relaciones sexuales con el pololo de Princesa Alba. “Te c*gaste a tu polola", dice tajante.

“Entonces la cosa va así. El Gianluca solo publicó esa we* solo para salvarse el cul* porque vio demasiados testimonios de niñas (…) también los que yo tenía (…) pero claramente no le importa. Tu puedes ver en esa conversación como se refiere a mí y claramente no le importa que su amigo sea un violador de mierd*”, agrega a su confesión.

Supuesta conversación de Gianluca y Renzo Pikkete

Instagram se Princesa Alba se llena de comentarios





Hace unos días, Princesa Alba gritó a los cuatro vientos su amor por Gianluca en un romántico carrusel de imágenes en Instagram donde celebra sus dos años de pololeo con el cantante.

Esta publicación se repletó de mensajes de apoyo hacia Trinidad por parte de sus fanáticos, quienes se manifestaron molestos por la supuesta traición del cantante de trap.

Cabe mencionar que ni Princesa Alba ni Gianluca han emitido declaraciones al respecto.