El seleccionado de la Roja entró en una nueva polémica y fuera de la cancha, en una compleja situación que involucra a su ex y a los hijos que tienen entre ellos.

Continúa la sensible polémica que se desencadenó este viernes con las palabras de Alejandra Henríquez, ex de Gary Medel y madre de sus gemelos, sus dos primeros hijos.

Y es que la mujer realizó una fuerte denuncia contra el seleccionado chileno a través de Instagram, donde entre otras cosas, mencionó que "hicieron mierda a mis hijos. Su propio papá, Gary Medel, los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para Navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma".

Parte de aquel texto volvió a poner a Medel en una polémica de índole personal, con la denuncia de Henríquez y que este fin de semana continuó con dos audios que filtró nuevamente por Instagram, acompañado de un mensaje amenazando con publicar más conversaciones privadas entre ambos.

Los audios filtrados de la ex de Medel

Este sábado y ante los constantes comentarios que alcanzó la polémica, la ex pareja del Pitbull volvió a referirse a esta denuncia, pero esta vez publicando dos audios con una pelea que tuvieron hace años y que la mujer grabó.

Con una discusión en duros términos entre ambos, Alejandra acusaba a Gary por temas monetarios y por haberlos echado aparentemente de una casa, además de poner el tema de la pensión alimenticia en que ella asegura que eran 600 mil pesos para cada uno:

"¿Qué pasa? Por qué me hablai como chora", parte el audio Medel, al que Henríquez responda en medio de insultos "yo te hablo como quiero. ¿Qué te creí tu? Yo te crié a tus hijos sola, cuando venías para acá (Chile) venías a carretear, no los has criado, pudiste tenerlos desde los 10 años, el papito del año".

Mientras el futbolista le replicaba "anda a verte", diciéndole que no le daría más dinero, o insultándola en una pelea íntima entre ambos según se da a entender cuando Gary jugaba en España (2011-2013).

El segundo audio tuvo más temas de plata en el centro de la discusión, donde Gary le respondía "no te hay hecho monetariamente nunca de los gemelos. Les pago yo el colegio", recibiendo la respuesta negativa de Alejandra insistiéndole en que 600 mil pesos no alcanzaba para cada uno.

"Acuérdate, pescas tus cosas y te vas. (Y si no quieres) Vamos a llamar a la policía, porque están las cosas a mi nombre", fue parte de la respuesta del actual jugador del Bologna que se alcanza a descifrar, terminando con la respuesta de Henríquez de "dejaste acá a los chiquillos llorando. Les quitaste tu casa hueón maricón. Antes me dabas 500 lucas, 250 lucas para cada uno...".

La respuesta de la actual esposa de Gary

Entre la filtración de audios y la denuncia que hizo Alejandra Henríquez este viernes, una que salió a responder y negar las acusaciones fue la actual pareja de Gary, Cristina Morales.

Publicando un comunicado en sus historias de Instagram, la esposa de Medel expresó lo siguiente entre otras cosas:

"Las declaraciones hacía mi de la señorita Alejandra están muy lejos de la realidad. Podría poner en una red social, un millón de momentos, fotos, videos y demás conversaciones entre ella y yo de una manera ejemplar y muy afectiva. Realmente mi conciencia está muy tranquila porque desde que los conocí hace 10 años siempre he tratado con amor y respeto a los gemelos...", fue la respuesta de la actual esposa a la ex de Medel.