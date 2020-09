Francis Ford Coppola anuncia que lanzará versión restaurada de "El Padrino: Parte III"

Para conmemorar los 30 años del estreno de "El Padrino: Parte III", el destacado director Francis Ford Coppola anunció que lanzará una nueva versión de la cinta a finales de este año.

El trabajo titulado "Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" se estrenará en los cines que estén abiertos en el mundo en diciembre antes de llegar a plataformas digitales y medios físicos.

Según informó el cineasta "para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y un final, y reorganicé algunas escenas, tomas y pistas musicales. Con estos cambios y el metraje y el sonido restaurados, para mí, es una conclusión más apropiada para 'El Padrino' y 'El Padrino 2' y estoy agradecido con Jim Gianopulos y Paramount por permitirme volver a visitarlo".

Recordemos que la tercera parte de la aclamada saga se estrenó en diciembre de 1990 y cerró la trilogía que se inició en 1972 y que tuvo una segunda entrega en 1974. Sin embargo, no fue bien recibida por el público y la crítica, además de "competir" con el éxito que tuvo meses antes "Goodfellas" de Martin Scorsese.