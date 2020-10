¡Es real! Major Lazer confirma estreno para la colaboración con Paloma Mami

Uno de los grupos exponentes del dance hall y los ritmos bailables electrónicos más reconocidos del mundo decidió trabajar con una chilena. Major Lazer hace unos días había dejado entrever la colaboración que concibió junto a Paloma Mami y ahora confirmaron la fecha para el debut de la esperada canción.

Mami expande su potencial internacional con este trabajo que debutará este viernes 16 de octubre en las plataformas digitales y cuyo anuncio se reveló a través de las redes sociales de la agrupación estadounidense con una foto en la que la chilena aparece junto a Diplo, productor líder de Major Lazer. Eso sí, aún se guardan el nombre.

Ambos se ven en lo que parece ser el set para un video clip, en tanto que más tarde otra cuenta de Twitter compartió una historia de Instagram en que se alcanza a escuchar una parte del tema, mientras concretan las grabaciones.

Esta es la segunda colaboración internacional de Paloma Mami, después que trabajó con el rapero español C. Tangana.

PALOMA MAMI Y MAJOR LAZER.

Diplo, Ape Drums y Walshy Fire, o sea Major Lazer, tiene una auspiciosa batería de éxitos que los ha llevado a trabajar con las más diversas figuras de la música mundial, esfuerzos conjuntos que se han ganado siempre un espacio en los primeros lugares de los rankings.

Por eso ahora Paloma Mami conquista un nuevo hito en su carrera y se suma a una extensa nómina colaboradores que considera a MØ ("Lean On"), Ariana Grande ("All my love"), J Balvin ("Qué Calor"), Justin Bieber ("Cold Water"), Beyoncé ("ALREADY"), Anitta ("Sua Cara"), Travis Scott ("Know No Better") y Nicki Minaj ("Oh my Gawd").