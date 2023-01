El ex chico reality no parece muy preocupado por incidente.

Juan Chispa Lacassie no parece estar muy preocupado tras el violento choque que protagonizó en un auto convertible en plena Autopista del Sol. O al menos eso fue lo que proyectó luego de publicar un misterioso mensaje a través de su cuenta en Instagram.

¿Qué dijo Chispa Lacassie tras el accidente?

Lacassie reapareció en redes sociales con una frase hecha que dejó para la posteridad en su perfil de la red social.

"Las malas lenguas hablan, las buenas dejan las piernas temblando", lanzó el siempre conflictivo rostro de Mundos Opuestos.

El texto en formato de imagen lo acompañó con la canción Difícil de entender, de la banda de rock argentina Viejas Locas, particularmente con el siguiente extracto:

Sé que soy un chico difícil de entender

Que siempre te digo que está todo bien

Que siempre me río de lo que pensás

Y no me hago problema si todo está mal, no

Según se informó vastamente la mañana de este lunes, Lacassie realizaba "arriesgadas maniobras" cuando terminó destruyendo su auto convertible al impactar las barreras New Jersey en la Autopista del Sol, Ruta 78, aproximadamente a la altura de Malloco.

Tanto Lacassie como sus otros tres acompañantes salieron ilesos del incidente, aunque se ganaron los insultos de los otros conductores que transitaban por la misma vía a esa hora.

"¡Cabro cu..., dejaste la media ca... oh!" y "Se hizo mier..., y pasó para la pista izquierda", se escucha entre los comentarios del registro en video.