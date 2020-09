El mundo llora la partida de Quino rescatando sus viñetas favoritas

Un fenómeno particular se dio en las redes sociales después de que se conociera el fallecimiento de Quino: los usuarios inundaron las plataformas con sus viñetas favoritas del ilustrador argentino, o incluso con sus propias creaciones en torno a su memoria, generando una impactante reacción visual a su partida.

Mientras a otros fallecidos se les honra con sentidos mensajes o destacando sus citas, dado el trabajo del deudo en esta oportunidad, la forma de despedirlo se vio muy diferentes.

Así Mafalda y el resto de los personajes que la han rodeado por 56 años comentaron a aparecer en todos los rincones de las plataformas digitales, canalizando potentes críticas a través de sus inocentes miradas sobre el mundo que los rodea.

Éstas fueron algunas de esas publicaciones:

"¡¡Qué horror!! ... ¡Soñé que todos los pobres del mundo se habían extinguido y que para sobrevivir no teníamos otra solución que empezar a explotarnos unos a otros entre toda la gente como nosotros!" Hasta siempre Quino pic.twitter.com/IOK8J4tYyL

Nos hizo entender el mundo con los ojos de una niña. Quino fue uno de los creadores que me marcó: por la mezcla de inocencia e ironía. Descanse en paz, Quino. pic.twitter.com/2Kmt5D0D2r

Nooooo �������� Que no se te acabe la pintura nunca Quino. pic.twitter.com/xNKbxZ6MZL

En este triste día, #Quino nos recuerda la importancia de diseñar políticas públicas en conocimiento de los determinantes estructurales de la salud. No basta con mencionarlos en programas de farándula, las autoridades tienen el deber de reconocer a la pobreza como un determinante pic.twitter.com/xdK50aSAc2

DEP Quino. Mafalda me acompañó en incontables noches cuando era un enano. pic.twitter.com/GN5SeWrbsY

Chao Quino. Y mil gracias. No sólo por Mafalda... pic.twitter.com/B3kpBo9RJo

La muerte de Quino me duele mucho, muchísimo.

Me hizo muy feliz muchos años, me sé de memoria cada viñeta de Mafalda.

GRACIAS, Quino. pic.twitter.com/47Kvm5ECYV