La producción de Batgirl se encuentra en marcha desde hace algunas semanas. Sin embargo, a medida que avanza la filmación crecen también los rumores sobre quiénes serán los nuevos miembros del elenco de la cinta protagonizada por Leslie Grace.

El insider "MyTimeToShineHello" señaló en Twitter la posibilidad de que Warner Bros haya encontrado a Dick Grayson, añadiendo que las bases del personajes se presentarán en Batgirl. Dylan O'Brien, el protagonista de Teen Wolf y la saga de Maze Runner, sería el principal candidato para interpretar al personaje de DC.

Otras fuentes apuntan a que Joshua Bassett, el actor de Disney también habría realizado una audición para sumarse a la cinta.

Este rumor encendió rápidamente las alarmas en las redes sociales en donde los usuarios comentaron su preferencia frente al protagonista del All Too Well de Taylor Swift o la estrella de High School Musical, The Musical: La Serie.

Aún nada ha sido confirmado hasta el momento, por lo que todo queda en conjeturas. Lo que sí está confirmado, es que la nueva película "Batgirl" contará con la presencia de un destacado actor de la saga de Batman. Michael Keaton estará presente en la trama. Sin embargo, aún no se entregan detalles del papel.

Pero rumores apuntan que podría volver a colocarse el traje de Batman después de 30 años, repitiendo su papel de Bruce Wayne y su alter ego enmascarado.

El actor protagonizó la cinta sobre el hombre murciélago el año 1989 en la producción de Tim Burton. Recientemente se confirmó que el actor interpretará a Batman junto a Ben Affleck en la película The Flash que está pronta a llegar a la pantalla y es protagonizada por Ezra Miller

¿De qué tratará Batgirl?

Batgirl se centra en la hija del comisionado de policía James Gordon mientras se convierte en la heroína de DC, encargada de proteger la ciudad y mantener el orden. Otros miembros del elenco confirmados son Brendan Fraser como el villano Firefly, J.K. Simmons y Jacob Scipio. La película está dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah y está programada para estrenarse en 2022 en HBO Max.