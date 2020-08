¡De alto impacto! El arte conceptual para "Black Adam"

DC Fandome le cumplió a los fanáticos al tener a Dwayne Johnson para presentar "Black Adam", donde interpretará al superhéroe titular.

Lamentablemente aún no hay mucho para mostar, pero para elevar la ansiedad de sus seguidores, el actor y productor de la entrega reveló una serie de imágenes sobre el arte conceptual que se ha creado para la película.

Se trata de dos clips: uno que mostró la historia del personaje y otro que reveló la inminente presentación de la Justice Society of America.

Concept trailer for #BlackAdam from #DCFanDome confirms who’ll be in the #JSA pic.twitter.com/YUeqmOYMRW