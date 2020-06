Dark: ¡Final explicado!

"Dark" concluyó su historia con los ocho episodios que estrenó la madrugada de este sábado en la plataforma de Netflix. Pero ya hay quienes quedaron más confundidos que satisfechos con la conclusión, porque antes que las respuestas encontraron aún más dudas una vez que terminaron el viaje.

Para fines del séptimo episodio de la tercera temporada, Adam se ha dado cuenta de que la decisión de resolver las cosas por su propia cuenta no fue muy efectiva. Matar despiadadamente a la Martha que tenía en cautiverio, que además estaba embarazada de "El Origen", no era la solución a su problema y, en consecuencia, no rompía el bucle en el que todos los personajes permanecen atrapados.

Entonces, entra en escena nuevamente la versión anciana de Claudia Tiedemann, quien como ya sabemos se mató a sí misma en el futuro para infiltrarse en el mundo de Eva, lo que la ha llevado a alcanzar nuevos e importantes conocimientos sobre lo que realmente está ocurriendo.

Claudia le explica a Adam lo que realmente está pasando en "Dark".

"Estoy aquí para que tu viaje pueda terminar, finalmente", le dice la vieja Claudia a Adam, al principio del capítulo 8. El hombre queda impactado ante la imposibilidad de que ella siga viva, ya que envió a Noah a matarla en la segunda temporada. "Todavía no tienes idea de cómo se juega", le replica ella.

Hasta ese momento, todos los movimientos que Adam ha hecho han sido decisiones bajo la ignorancia de lo que realmente ocurre y desconociendo el verdadero origen de la existencia de sus mundos. Entonces, lo único que ha hecho es perpetuar la existencia del nudo.

Tiedemann completa su revelación indicándole que "tu mundo y el mundo de Eva nunca debieron existir. Pensaste que el origen de los dos mundos yace en la conexión de ambos mundos. Pero, en realidad, está fuera de ambos mundos. Nuestro pensamiento se rige por dualidades. Negro, Blanco. Luz y sombra. Tu mundo y el de Eva. Pero es un error. Nada está completo sin una tercera dimensión".

"La triqueta. ¿Hay un tercer mundo?", cuestiona Adam. Y mientras la mayoría de las teorías de los fanáticos se viene abajo, la serie te explica qué es lo que está pasando: los mundos de Adam y Eva son errores que se produjeron por la primera prueba del prototipo de máquina del tiempo que H.G. Tannhaus construyó en ese tercer mundo que desconocíamos.

"Dark" - Tannhaus y el momento que detonó la existencia de los mundos de Adam y Eva.

O como lo propone la respuesta de Claudia: "En el mundo que dio a luz al nudo, en donde todo se origina, se cometió un único error: Tannhaus en el mundo de origen, al igual que tú perdió a alguien. Y como tú, intentó traer a ese alguien de vuelta de la muerte. En vez de eso, dividió y destruyó su mundo, creando así nuestros dos mundos".

Es ahí que Claudia finalmente revela cómo se puede poner fin a todo, para cumplir con el anhelo de Jonas/Adam de manera definitiva. Tiedemann explica que "hay una forma de destruir el nudo, si evitamos que en el mundo de origen se invente el viaje en el tiempo y el espacio".

¿Cómo se rompe el bucle/nudo en "Dark"?

Es nada menos que el mismo Adam quien debe ejecutar la fórmula para desatar el nudo y, claro, la solución se la dio una vez más Claudia: "Durante el apocalipsis, el tiempo se detuvo por una fracción de segundo. Eso desequilibró todo. Cuando el tiempo se detiene, la cadena de causa y efecto se interrumpe momentáneamente".

Es así como en la realidad de la serie alemana se puede saltar en el tiempo y a la vez en el espacio, por lo que Adam deberá buscar a su Jonas y enviarlo junto a la Martha de Eva al mundo en que Tannhaus creó el viaje en el tiempo, para evitar que justamente eso ocurra.

Si bien Jonas ya no quiere ver ni en pintura a Adam, después de que le disparó y mató a Martha en el final de la segunda temporada, el viejo llega a ese mismo momento, lo rescata, lo tranquiliza y la versión joven le termina prestando atención a lo que tiene que decir su otro yo.

La idea es que Jonas y Martha salten al mundo de origen y eviten que el hijo, la nuera y la nieta de Tannhaus fallezcan en un accidente de tránsito que ocurre en un puente a la salida de Winden, en medio de un temporal, ya que es ese suceso el que lleva al científico al acto de amor/dolor que significa la invención de los viajes en el tiempo y el espacio. Si el accidente no ocurre, los mundos de Adam y Eva no existirán.

¿Por qué Martha y Jonas se desvanecen al final de "Dark"?

Evidentemente, Jonas y Martha logran salvar el día, previenen la ocurrencia del accidente y se da toda la situación de "los ángeles" que vio el hijo de Tannhaus, cuestión de la que se burla más tarde su esposa. Por lo tanto, objetivo cumplido nudo desatado, bucle roto, fin del cuento y de los mundos Adam y Eva.

Pero no. La serie no termina inmediatamente ahí. Jonas y Martha se quedan en medio de la icónica avenida que conduce a Winden y que prácticamente hemos visto en distintas épocas a través de la serie.

Jonas y Martha en un momento cúlmine de "Dark".

En ese momento recuerdan que cuando atravesaron el portal, se vieron mutuamente en sus versiones infantiles, y además se cuestionan su mismísima existencia. "¿Crees que quedará algo de nosotros? ¿O eso es todo lo que somos? Un sueño. Y nunca existimos realmente", interroga Martha a Jonas.

"No lo sé", responde él y después de una pausa le recalca: "Estamos hechos el uno para el otro. Nunca dudes de eso", mientras comienzan a desvanecerse hasta desparecer. Esto porque con la misión que cumplieron y, si está todo conectado, como repiten una y otra vez en la serie, si evitaron la creación de sus mundos también borraron sus propias existencias. No pueden habitar el mundo de origen tampoco, porque nunca existieron.

El momento final de Jonas en "Dark".

La escena de la cena sirve tanto de final definitivo como a la vez para sembrar incertidumbre y, en una de esas, plantear una conclusión abierta. Mientras en la mesa se encuentran múltiples figuras que escapan del linaje engendrado por Jonas, repentinamente se corta la luz, razón por la que Hannah, nuevamente embarazada, habla de haber tenido un dejá vù, ya que la noche anterior soñó exactamente lo que estaba pasando. Pestañeaba la luz y luego nada. El fin del mundo.

El resto la tratan de loca y que necesita terapia, descartando sus dichos y luego preguntándole sui ya escogió un nombre para el bebé. Lo cierto es que esto queda a la interpretación del espectador, pero al poner las cartas sobre la mesa y elevar las sospechas, da para pensar si la existencia de un nuevo Jonas -que es el nombre que plantea Hannah como opción- podría detonar un nuevo bucle, ahora en el mundo de origen y así sería el destino el que realmente manda.

