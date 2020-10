Daniela Aránguiz sobre rumores de separación: “Estoy súper enamorada de mi marido”

Fiel a su estilo, Daniela Aránguiz habló sobre los rumores que rondan su matrimonio con Jorge Valdivia. La ex panelista de “Maldita Moda” se sinceró con Francisca García Huidobro durante su participación en “Sigamos de Largo”, donde explicó su situación sentimental ahora que está distanciada de su esposo.

La ex figura de “Mekano” tomó la drástica decisión de regresar a Chile sin el futbolista, quien se tuvo que quedar en México debido a que actualmente milita en el “Mazatlán Fútbol Club”.

Esto generó bastante polémica a nivel mediático. Es más, la prensa comenzó a hablar de una nueva crisis en la pareja y ante ello la misma influencer quiso aclarar las cosas.

Aránguiz señaló en el late de Canal 13 que no se imagina la vida sin su esposo y declaró estar cien por ciento enamorada de él. Esto tras ser consultada por Maly Jorquiera sobre la posibilidad de estar con otro hombre.

“Yo me acuerdo cuando era joven, uno no se imaginaba la vida sin tu pareja y me imagino que mucho tiempo pa’ ti fue así por la respuesta y lo que le demostraste a él, de perdonarlo ¿Ahora te lo imaginai también? Si llega otro hombre o si no llega nadie”, consultó la comediante.

Pero lo que no esperaba Maly era la respuesta de Daniela. “Oye, lo que pasa es Jorge para esa cuestión tiene una cuea porque no me puede gustar nadie. Te lo juro que es verdad. Yo no me veo sin Jorge porque yo estoy súper enamorada de él”, aseguró.

Tras ello volvió a insistir en sus sentimientos hacia Valdivia. “No quiero que se malentiendan las cosas. Yo estoy súper enamorada de mi marido. Yo me veo mi vida con él porque es un compañero de vida con quien me gusta estar. Jorge es el papá de mis hijos. Yo nunca hablaría mal de él”, recalcó.

En este contexto aprovechó de aclarar que hace rato dejó atrás los escándalos del pasado. “Tengo los rollos superados del pasado de nosotros dos, que es un pasado que lamentablemente es público y uno se mete a Google y lo veo”, reconoció.

Por último, reiteró por qué se vino a Chile con sus hijos en medio de la pandemia. “Yo amo a mi marido. Yo lo echo de menos, lo amo. Pero sí, tengo que hacer una elección de cuidar a mis hijos, yo los amo mucho más. Pero ahora no me veo sin Jorge. Yo no estoy separada de él. Solo físicamente”, aclaró.