Divididos vuelve a Chile celebrando sus 35 años. La icónica banda más conocida como la Aplanadora del Rock de Argentina, regresa a los escenarios para festejar los años cumplidos en su trayectoria. El grupo trasandino volverá con un esperado regreso al estadio de fútbol de Vélez en Buenos Aires (el grupo no tocaba en estadios abiertos desde hace 30 años), y también, cruzarán la Cordillera para llegar a nuestro país y realizar un memorable concierto. Revisa los detalles de su concierto en la siguiente nota.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Divididos en Chile?

La entrada de ventas ya se encuentran disponibles por la plataforma Punto Ticket. Los valores de los tickets son los siguientes.

CANCHA GENERAL $ 49.990

PLATEA BAJA $ 44.990

PLATEA ALTA $ 34.990

SILLA DE RUEDAS / ACOMPAÑANTE $ 49.990

Cabe señalar que el precio informado contiene el valor agregado por encargo.

¿Dónde es y cuándo el concierto de Divididos en Chile?

El espectáculo se realizará el 26 de mayo en el Movistar Arena a las 21:00 hrs.

En un encuentro de prensa que tuvo lugar en el Teatro Flores, la banda conformada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, anunciaron que tocarían en vivo en Vélez después de casi 30 años.

Sobre el anuncio, Diego Arnedo comentó: “En el otro Vélez teníamos 5 años de vida, fue en el 94. Eso fue porque hicimos un disco, se generaron algunas ventas. Después hicimos otro disco y se generó un poco más. Y después otro disco que fue ‘La Era de la Boludez’, que cuando volvimos de grabarlo había un agite muy groso con nosotros. Es posible que haya sido un poco de marketing, que aquel haya sido el Vélez que seguía tras el éxito del grupo. A diferencia de este, que no lo trae el marketing, lo trae la vida. Pasaron 30 años más, es el escenario que nos trae el tiempo, la historia. No está pensado por la industria. Es la vida la que nos regala un escenario, y por eso es tan distinto y lo vamos a celebrar con todo”.

Al ser consultado sobre los motivos de esta nueva oportunidad de presentarse en un estadio de Buenos Aires, Ricardo Mollo reflexionó: “Somos la consecuencia del paso del tiempo y la experiencia. Hoy, en este rato que estamos transitando, estamos tocando y nos gusta lo que está pasando cada vez que lo hacemos. Entonces vamos entendiendo que ese espacio termina siendo el mejor lugar de nuestra vida, lo que pasa ahí arriba. Y eso nos da ganas de poder proyectarnos a otras cosas como hacer un estadio. Porque está todo bien, y cuando está todo bien cualquier cosa puede suceder.”

"Estábamos viendo VHSs en la sala y apareció una imagen mía en la prueba de sonido del Vélez del 94”, explicó Catriel Ciavarella sobre el mencionado video en el que se lo ve muy joven observando la prueba en el 94 y agregó: “Yo pensaba que era algo que estaba solo en mi recuerdo. Me acuerdo que Federico, que era el baterista de ese momento, me pidió que lo acompañe a una parte de adentro de los salones que hay en Vélez a ver cómo afinaba el redoblante. Es literal lo que me acuerdo de esa noche.”