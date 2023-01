HBO Max se une a los estrenos dando la bienvenida este 2023, renovando su cartelera para consentir a todos sus suscriptores. Si creías que el sitio streaming no tendría estrenos este mes, pues, estás equivocado, el servicio de películas y cine integrará nuevo contenido que promete sorprender a todo su público. Descubre cuáles son los nuevos estrenos en el siguiente título.

¿Cuáles son los estrenos de HBO Max en enero 2023?

El pasado 1 de enero, HBO Max Latinoamérica publicó su nueva cartelera por Twitter. A continuación, el contenido que llegará en enero 2023 es el siguiente:

Estelares

Dentro de esta categoría, el estelar más destacado es The Last of Us, la adaptación cinematográfica del video juego popular, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Esta serie nos llevará al mundo apocalíptico de la franquicia y que tiene una fecha de estreno cada vez más cerca, la cual será el día 15 de enero y contará con 9 episodios.

Series

The Last of Us

Cazador de Sueños

El inmortal

El robo perfecto

Folklore Temporada 2

La inglesa

Nehir: presa del amor

No me gusta conducir

Quién está a tu lado

Call me Kat Temporada 3

Desafío americano: Nuevos comienzos Temporada 2

Doom Patrol Temporada 4

Gossip Girl Temporada 2

Walker Temporada 3

Películas en HBO Max

Jurassic Wolrd: Dominio

Año Bisiesto

Circuitos cerrados

El Duque

Enemigos públicos

Inspector araña

Hacker: amenaza en la red

Hannibal

Juego de poder

La aldea siniestra

La cabaña sangrienta

Más notas perfectas

Rent: vidas extrañas

Solo para parejas

Traidora americana: el juicio de Axis Sally

Un impulsivo y loco amor

Asústame

Llamas de venganza

Excelentes largometrajes llegan a la plataforma. Los títulares más destacados son La Aldea siniestra, Hacker nada más ni menos que, Enemigos Públicos, una película protagonizada por Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Jason Clarke, entre otras estrellas de Hollywood.

Animacion en HBO Max

Velma

Dragones: Los nueve reinos

Ella Interestelar

The Heroic Quest of Valiant Ivandoe

Los misterios de Mike Tyson

Documental

Escape de Kabul

Teoría de juegos con Bomano Jones

Sin duda que son unos estrenos de lujo. Si enero comienza de esta forma, nos imaginamos que durante este año 2023 habrá grandes estrenos dentro de la plataforma streaming. Si no tienes ningún panorama durante este verano, no te pierdas el nuevo contenido que trae el sitio para ti.