Cristián Castro: "Me quiero ir a vivir al sur de Chile, lo tengo planeado"

Una inesperable confesión realizó el cantante mexicano Cristián Castro este fin de semana, donde aseguró que se quiere ir a vivir al sur de Chile y que ya está "todo planeado".

En conversación con La Cuarta, el músico expresó que "me siento muy halagado porque Chile es un país que no recibe de buena manera a cualquier cantante, creo que eligen sus artistas preferidos poco a poco y eso me gusta bastante”.

En ese sentido, afirmó que se siente muy halagado del cariño del público chileno hacia él. En el aeropuerto una vez se juntaron alrededor de 6 personas en silla de ruedas para recibirme y darme la bienvenida. Valoro mucho el esfuerzo de la gente, es una muestra bastante alta de afecto hacia mi, por eso les retribuyo con mucho cariño”, contó.

Debido a eso, el interprete de "Vuélveme a querer" anunció que tiene deseos de vivir en nuestro país en los próximos años. “Me quiero ir a vivir al sur de Chile unos añitos en un futuro. Ya lo tengo planeado”, confesó.

“Llegaré en un buen momento, estoy un poco aburrido de Estados Unidos, así que muy pronto me tendrán por allá”, agregó.

"Espero estar al 100% para mi público, que quizás también esta pandemia le ha causado heridas de algún tipo”, finalizó.

Recordemos que el cantante azteca dará un concierto online para todos sus seguidores esta noche desde su casa en Los Ángeles.

Los fanáticos podrán acceder a este show adquiriendo sus entradas a través del sistema Passline. El acceso permitirá a los interesados ver el concierto dentro de un plazo de 48 horas, es decir hasta las 22.59 horas del lunes, por una única vez.