Confirmadas todas las batallas de la tercera fecha de FMS Chile

La tercera fecha de FMS Chile está completa, ya que Urban Roosters hizo oficial todas las batallas de la jornada. Pepe Grillo defenderá la punta de la liga ante Jokker y Ricto contra Tom Crowley fueron los últimos encuentros en confirmarse para el domingo 11 de octubre.

"¡Cuarta batalla confirmada! Tom Crowley y Ricto revivirán aquella batalla final de Santiago en esta tercera fecha", anunció la organización por redes sociales. Cabe recordar que el Rey de la Métrica venció al subcampeón del mundo en la última jornada de la primera temporada de FMS Chile.

Y finalmente reveló que "¡Última batalla confirmada! Pepe Grillo y Jokker se enfrentarán en la última batalla confirmada para esta tercera jornada". Pepe Grillo llega como líder de la liga con 6 puntos y tras dos victorias ante Tom Crowley y El Menor, mientras que Jokker viene de caer ante Tom Crowley en réplica y de forma directa ante Acertijo.

Los otros duelos de la jornada confirmados son: Nitro vs. El Menor, Esezeta vs. Teorema y Acertijo vs. Joqerr. Cabe recordar que en la cuarta fecha se hace el primer corte para la clasificatoria a FMS Internacional, donde los primeros cuatro del ránking representarán a Chile.

La tercera fecha de FMS Chile será transmitida desde las 14:45 horas del próximo domingo 11 de octubre en el streaming oficial de Urban Roosters en YouTube y Facebook.