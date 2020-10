Chuty queda fuera de Red Bull Batalla de los Gallos tras dar positivo por covid-19

Una gran pérdida. Chuty avisó por sus redes sociales que no podrá participar en Red Bull Batalla de los Gallos tras dar positivo por covid-19. La organización confirmó la información y dejó que en claro que 19 freestylers buscarán el paso a la Final Nacional.

"He dado positivo en la prueba PCR que nos han realizado, por lo que mañana no competiré en Red Bull Batalla de los Gallos. Lo siento mucho por quienes querían verme, yo también tenía y he intentado ser lo más cuidadoso posible. Suerte a mis compañeros", avisó por historia de Instagram.

El viernes 16 de octubre se realizará en España la "Última Oportunidad", donde 20 freestylers lucahrán por 14 puestos en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos del 17 de octubre. Ante la baja de Chuty, sólo 19 participantes buscarán los cupos para unirse a Sweet Pain y Force.

A las 16:00 hora de Chile se realizará la Última Oportunidad con Blon, Skone, Sarasocas, Botta, Gazir, Elekipo, Hander, Haron, Jesús LC, Khan, Mnak, NQP, Reuto, SRK, Tirpa, Vegas, Vivi y Zanco Shadow.

ÚLTIMA HORA @chutyvk no podrá competir en la Última Oportunidad por enfermedad.



En vez de 20, la Ultima Oportunidad tendrá 19 participantes, de los cuales pasarán 14 a la Final Nacional del sábado.



Sergio, un abrazo enorme y toda la fuerza en la recuperación. �� pic.twitter.com/I2HqAZ0lxi — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) October 15, 2020

Cabe recordar que la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos España se celebrará el sábado 17 de octubre desde las 15:00 horas de Chile. Las bajas confirmadas por problemas de salud son BTA, Chuty y DJ Verse.