Childish Gambino es acusado de plagio por Kidd Wez por su canción "This is America"

El cantante y actor Donald Glover también conocido por su nombre artístico "Childish Gambino" está siendo demandado por infracción de derechos de autor por un rapero de Florida, según informó TMZ.

El rapero Kidd Wes afirma que la canción de Childish Gambino "This Is America" infringe los derechos de autor de su canción de 2016 "Made in America". Kidd Wes, cuyo nombre real es Emelike Wesley Nwosuocha, presentó su demanda el 6 de mayo en un tribunal federal de Nueva York.

Además de Donald Glover, los acusados son: el coguionista de "This Is America", Young Thug, el productor de "This Is America", Lüdwig Goransson, Kobalt Music, RCA Records, Sony Music Entertainment, Young Stoner Life Publishing LLC, 300 Entertainment, Atlantic. Records, Warner Music Group, Roc Nation, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music.

Kidd Wes subió por primera vez "Made in America" a SoundCloud el 11 de septiembre de 2016. Un documento presentado con la demanda muestra que Wes obtuvo los derechos de autor de su álbum Eleven: The Junior Senior Year el 24 de mayo de 2017. "Made in America" es la canción de cierre de Eleven, que se lanzó más tarde en 2017.

En la demanda, Kidd Wes y sus abogados argumentan que "las similitudes sustanciales entre ambas canciones incluyen, pero no se limitan a, contenido de interpretación y composición rítmica, lírica y temática única y casi idéntica contenida en el coro o 'gancho'" secciones que son la pieza central de ambas canciones ".

Los abogados de Kidd Wes, Imran H. Ansari y La'Shawn N. Thomas, reafirmaron: “Las similitudes entre las dos piezas musicales son más que una coincidencia y equivalen a una infracción, como se alega en la denuncia presentada por nuestro cliente, Emelike Nwosuocha, conocida profesionalmente como Kidd Wes. El Sr. Nwosuocha confía en sus afirmaciones y simplemente busca el crédito y la compensación que se merece por el uso no autorizado de su música ".

Kidd Wes y sus abogados están buscando daños y perjuicios de las ganancias en al menos 43 categorías, que incluyen: ventas de discos, tonos de llamada, tonos de devolución de llamada, endosos, mayor buena voluntad, todos y cada uno de los editores de música, maestros de discos e ingresos de discos, y un mayor valor en la negociación 360 trata con compañías discográficas.

En 2018, el rapero neoyorquino Jase Harley afirmó que Donald Glover "robó" la música de "This Is America" de su canción de marzo de 2016 "American Pharaoh"..

Revisa las canciones a continuación.