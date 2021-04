"Fui preso de la incertidumbre y el miedo": Ex Calle 7 fue detenido en Perú tras asistir a fiesta masiva

El ex integrante del programa juvenil Calle 7, Francisco Rodríguez, terminó detenido por la policía en Perú, tras participar en una masiva fiesta con la que se celebraba el cumpleaños de la cantante Yahira Plasencia.

El evento tuvo lugar la noche del viernes 23 de abril, en la casa de la artista. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales para participar fiscalizar la presencia de más de 20 personas, tras denuncias de los vecinos por ruidos molestos y gritos en el lugar.

Desde el periódico La República indican que 15 invitados terminaron detenidos, Rodríguez era un de ellos, y que cada uno de ellos fue multado con 394 soles, alrededor de 70 mil pesos chilenos.

Luego de que se hiciera público el incidente, Rodríguez, quien lleva años radicado en el país vecino, se refirió a lo ocurrido por medio de su cuenta en Instagram.

"En primer lugar debo asumir como hombre y figura pública las consecuencias de mi irresponsabilidad y proceder, más aún conociendo la difícil situación que vive el país debido a la pandemia", resaltó.

Esto para luego añadir que "ante las imágenes mostradas en distintos medios de comunicación debo señalar que lamento profundamente mi comportamiento al incumplir lo impuesto por el gobierno ante la prohibición absoluta de eventos y reuniones privadas o públicas".

"Fui preso de la incertidumbre y el miedo ya que nunca estuve en una situación parecida, actúe por instinto y traté de esconderme lo que no debió suceder", admitió la figura televisiva.

Yahaira Plasencia, la anfitriona de la fiesta de cumpleaños en la que terminó detenido el ex Calle 7, Francisco Rodríguez.

El ex Calle 7 Francisco Rodríguez.

Pancho también contó que "luego fui trasladado a la dependencia policial dónde tomaron mi declaración: asumí mi falta, firmé el acta de detención y luego me trasladé a mi domicilio. He reflexionado y soy consciente que cometí una falta muy grave y no hay justificación alguna"

"Los 6 años que vivo y trabajo en el Perú, nunca había protagonizado ningún acto de indisciplina como ciudadano. Me relajé, tomé una mala decisión y toda acción tiene una consecuencia. Quiero pedir sinceras disculpas ante lo ocurrido a la opinión pública, a la empresa donde trabajo PROTV y a toda la gente que me sigue. Me equivoqué y ahora toca asumir las consecuencias de mis actos", concluyó.